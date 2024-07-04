Служба по месту жительства — что предусматривают новые нормы
Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации законодательством Украины была предусмотрена возможность проходить военную службу по месту жительства. Однако новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, внес существенные изменения в эту норму.
Кто раньше имел право служить по месту жительства
Предыдущая редакция ОО «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяла перечень категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту жительства. Они были указаны в ст. 23, касавшейся отсрочки от призыва на военную службу.
Читайте также: Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы
Такие лица могли вступить в ряды ВСУ исключительно по собственному согласию. Если человек на момент мобилизации не относился к этим категориям, но со временем обстоятельства изменились, то он мог подать заявление о переводе.
Следовательно, к гражданам Украины, которые могли служить по месту жительства, ранее относились:
- многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);
- родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей до 18 лет;
- женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, у которых супруг (супруга) проходит военную службу;
- опекуны или приемные родители детей-сирот до 18 лет;
- попечители или приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- опекуны или приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями;
- родители, опекуны или приемные родители с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности;
- занятые постоянным уходом за больной супругой (супругом), ребенком, а также своими родителями или супруги (супруга);
- те, у кого супруга (супруг) имеет инвалидность и/или один из родителей (родителей супругов) имеет инвалидность I или II группы;
- опекуны недееспособного лица с инвалидностью, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе.
Что изменилось с новым законом о мобилизации
В ст. 23 вышеупомянутого закона появилось уточнение по военнообязанным с правом на отсрочку. В частности, в список добавили:
- лиц, имеющих супруга (супругу) из лиц с инвалидностью III группы вследствие онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, вследствие психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;
- членов семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, которые заняты постоянным уходом (при отсутствии членов семьи первой степени родства). Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.
Эти категории в дополнение к вышеуказанным, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут заключить контракт с ВСУ.
Однако больше нет формулировки «только по месту жительства». В Минобороны Украины уточнили, что отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их жительства, как это предусматривалось в предыдущей редакции ст. 23.
Поделиться новостью