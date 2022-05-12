Сложность майнинга Bitcoin установила новый максимум — Finance.ua

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Сложность майнинга Bitcoin установила новый максимум

Сегодня 04:53Технологии&Авто
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11 мая в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на 4,89% и достигла рекордной отметки 31,25 Т.
С начала 2022 года показатель всего три раза корректировался в отрицательную сторону. Максимальное снижение составило 1,49%.
За период с предыдущего перерасчета средний хешрейт достиг 223,7 EH/s.

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Отметим, сложность майнинга — это параметр блокчейн-сети, показывающий, насколько трудно произвести математический расчет для нахождения нового блока и, соответственно, получить за это награду.
Согласно Glassnode, сглаженный семидневной скользящей средней показатель вычислительной мощности сети Bitcoin составляет 222,2 EH/s. Максимум в 227,2 EH/s зафиксирован 5 мая.
За 2022 год хешрейт увеличился приблизительно на 32%.
По материалам: Forklog
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