Сложность майнинга Bitcoin установила новый максимум — Finance.ua

Сложность майнинга Bitcoin установила новый максимум

11 мая в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на 4,89% и достигла рекордной отметки 31,25 Т.

С начала 2022 года показатель всего три раза корректировался в отрицательную сторону. Максимальное снижение составило 1,49%.

За период с предыдущего перерасчета средний хешрейт достиг 223,7 EH/s.

Отметим, сложность майнинга — это параметр блокчейн-сети, показывающий, насколько трудно произвести математический расчет для нахождения нового блока и, соответственно, получить за это награду.

Согласно Glassnode, сглаженный семидневной скользящей средней показатель вычислительной мощности сети Bitcoin составляет 222,2 EH/s. Максимум в 227,2 EH/s зафиксирован 5 мая.

За 2022 год хешрейт увеличился приблизительно на 32%.

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