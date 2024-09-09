Сложная энергетическая ситуация в июле обусловила увеличение миграции за границу: где больше всего мигрантов — НБУ
По оценке ООН, на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,7 млн человек (с начала года выросло почти на 400 тыс. человек). Больше всего украинских мигрантов в млн человек (с начала года выросло почти на 400 тыс. человек).
Об этом говорится в отчете НБУ за август.
Туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email:
Страхование для выезда за границу
Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн).
- В Польше (976 тыс.)
- В Чехии (361 тыс.).
В то же время страны-реципиенты украинских мигрантов постепенно ужесточают условия их пребывания.
- В Польше создаются условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля 2024 для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и помощь в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах.
- В Чехии вводится ограничение на проживание в государственном гуманитарном жилье не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды.
- В Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Также будут жестче регулировать отказ от работы.
Справка Finance.ua:
- В 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата.
- Украинским беженцам, которые находятся за границей в статусе временной защиты, иногда приходится менять страну пребывания. Получение повторной защиты зависит от политики каждой страны в отдельности.
- В первой половине 2024 г. Германия оставалась лидером среди стран Европы для просителей убежища. Однако количество поданных заявлений о предоставлении убежища в стране уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Поделиться новостью