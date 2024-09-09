Сложная энергетическая ситуация в июле обусловила увеличение миграции за границу: где больше всего мигрантов — НБУ Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Сложная энергетическая ситуация в июле обусловила увеличение миграции за границу: где больше всего мигрантов — НБУ

По оценке ООН, на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,7 млн ​​человек (с начала года выросло почти на 400 тыс. человек). Больше всего украинских мигрантов в млн человек (с начала года выросло почти на 400 тыс. человек).

Об этом говорится в отчете НБУ за август.

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Больше всего украинских мигрантов в Германии (1,1 млн).

В Польше (976 тыс.)

В Чехии (361 тыс.).

В то же время страны-реципиенты украинских мигрантов постепенно ужесточают условия их пребывания.

В Польше создаются условия по переходу с текущей временной защиты на временное проживание, с июля 2024 для большинства отменена единовременная помощь в 300 злотых на проживание и помощь в размере 40 злотых на проживание и питание в частных домах.

В Чехии вводится ограничение на проживание в государственном гуманитарном жилье не более 150 дней, после чего действуют стандартные условия аренды.

В Германии самый низкий уровень занятости среди украинцев в ЕС из-за значительных выплат во время учебы, поэтому их планируют пересмотреть. Также будут жестче регулировать отказ от работы.

Справка Finance.ua:

В 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата.

Украинским беженцам, которые находятся за границей в статусе временной защиты, иногда приходится менять страну пребывания. Получение повторной защиты зависит от политики каждой страны в отдельности.

В первой половине 2024 г. Германия оставалась лидером среди стран Европы для просителей убежища. Однако количество поданных заявлений о предоставлении убежища в стране уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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