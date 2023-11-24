Словения выделит Украине €5 миллионов на восстановление инфраструктуры — Finance.ua
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Словения выделит Украине €5 миллионов на восстановление инфраструктуры

Казна и Политика
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Словения выделит Украине €5 миллионов на восстановление инфраструктуры
Словения выделит Украине €5 миллионов на восстановление инфраструктуры
Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR) принимает на рассмотрение проекты по восстановлению инфраструктуры Украины и готов выделить грантовые средства в размере 5 миллионов евро, которые будут покрывать до 50% стоимости проекта.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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Проекты восстановления могут быть поданы посредством цифровой заявки на сайте CMSR, прохождения процедуры оценки, презентации проекта, утверждения его советом CMSR и правительством Словении, а также заключения донорского соглашения.
«С начала полномасштабной войны Словения уже предоставила Украине значительную гуманитарную помощь, а также финансовую поддержку инициативы „Grain from Ukraine“. Мы благодарны за эту существенную поддержку и готовы к дальнейшему сотрудничеству», — сказала заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Словении во время визита в Киев выразил готовность своей страны участвовать в восстановлении Изюма в Харьковской области. Позже было принято решение выделить помощь Украине на гуманитарное разминирование на сумму €1,5 млн;
  • в 2022 году МИД Словении выделил €3,46 млн на гуманитарную, материальную помощь и развитие, а в 2023 году планируется выделение до €6,14 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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