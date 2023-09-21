Словакия согласилась отменить эмбарго на украинское зерно — Finance.ua
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Словакия согласилась отменить эмбарго на украинское зерно

Казна и Политика
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Словакия согласилась отменить эмбарго на украинское зерно
Словакия согласилась отменить эмбарго на украинское зерно
Словакия согласилась отменить запрет на украинское зерно. Украина согласилась остановить жалобу, которую она подала против Словакии в ВТО.
Как пишет Reuters, ссылаясь на словацкое профильное министерство, министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских агротоваров в Словакию.
«Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе», — говорится в сообщении.
Вместе с тем министерство Словакии не сообщило подробностей того, как будет работать система лицензирования.

Эмбарго на украинское зерно

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров после отмены ограничения Еврокомиссией.
Поэтому Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию. В Министерстве экономики подчеркнули, что Украине важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.
Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины в ответ на продление запрета на ввоз украинской продукции в Польшу, Словакию и Венгрию.
20 сентября стало известно, что Словакия поддерживает украинский план действий по контролю за экспортом, поэтому украинский и словацкий министры договорились как можно быстрее доработать этот план.
По материалам:
УНІАН
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