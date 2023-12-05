Словакия разблокировала движение грузовиков на границе с Украиной — Finance.ua

Словакия разблокировала движение грузовиков на границе с Украиной Сегодня 13:13 — Казна и Политика

Движение для грузовиков на границе Словакии с Украиной, перекрытое с 1 декабря из-за протестов словацких перевозчиков, разблокировано, информирует Государственная пограничная служба Украины

«По информации, поступившей к украинским пограничникам от представителей Пограничной полиции Словацкой Республики в 22.00 на территории Словакии завершились действия участников акции, которые блокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вышне-Немецкое», сопредельный украинскому пункту пропуска «Ужгород», — говорится в сообщении.

Акцию проводили представители Союза перевозчиков Словакии.

«На данный момент оформление грузовых транспортных средств осуществляется в установленном порядке», — сообщают пограничники.

В ГПСУ обращают внимание, что в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

По состоянию на утро сегодня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находятся 625 грузовых транспортных средств.

УНІАН По материалам:

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