Словакия разблокировала движение грузовиков на границе с Украиной — Finance.ua
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Словакия разблокировала движение грузовиков на границе с Украиной

Казна и Политика
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Движение для грузовиков на границе Словакии с Украиной, перекрытое с 1 декабря из-за протестов словацких перевозчиков, разблокировано, информирует Государственная пограничная служба Украины.
«По информации, поступившей к украинским пограничникам от представителей Пограничной полиции Словацкой Республики в 22.00 на территории Словакии завершились действия участников акции, которые блокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вышне-Немецкое», сопредельный украинскому пункту пропуска «Ужгород», — говорится в сообщении.
Акцию проводили представители Союза перевозчиков Словакии.
«На данный момент оформление грузовых транспортных средств осуществляется в установленном порядке», — сообщают пограничники.
В ГПСУ обращают внимание, что в связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.
По состоянию на утро сегодня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находятся 625 грузовых транспортных средств.
По материалам:
УНІАН
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