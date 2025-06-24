Словакия готова поддержать новые антироссийские санкции (условия) — Finance.ua

Словакия готова поддержать новые антироссийские санкции (условия) Сегодня 15:45 — Энергетика

Словакия готова поддержать новые антироссийские санкции (условия)

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против россии всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что как Венгрия, так и Словакия выступают против него, пишет euractiv

В понедельник вечером Бланар заявил, что правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций на основе того, может ли оно нанести вред национальной экономике.

«Переговоры все еще продолжаются», — сказал Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, — «но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не будет оказывать негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать».

Однако он добавил, что Словакия обратится с просьбой о «гарантиях» и поддержке смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

«Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику, и, возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро», — сказал он. «Вот почему мы требуем гарантий того, как эти негативные последствия будут устранены».

Бланар настаивал, что для Словакии политически крайне важно перенести обсуждение пакета санкций на рассмотрение Европейского Совета и увязать его с предложением RePowerEU.

Потому и он, и премьер-министр Роберт Фицо стремятся встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, страна которой будет председательствовать на обсуждениях инициативы RePowerEU.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного ЕС пакета санкций из-за опасений энергетической безопасности и возражения против усилий Брюсселя запретить импорт российского газа и нефти.

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