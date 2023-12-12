Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — глава МИД — Finance.ua
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Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — глава МИД

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Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — глава МИД
Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — глава МИД
Словакия готова поддержать решение открыть переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз на саммите, который состоится 14−15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Словакии Юрия Бланара по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 декабря.
«Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на будущем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь и следить за их соблюдением», — сказал Бланар.
При этом словацкий министр заявил, что необходимо больше сосредоточиться «на поиске мирных решений» и заниматься восстановлением Украины, что должно приблизить страну к членству в ЕС.
Он также добавил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, а только гуманитарную.
«В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги», — отметил Бланар.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.
Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
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