Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — глава МИД Сегодня 16:45

Словакия готова поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, — глава МИД

Словакия готова поддержать решение открыть переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз на саммите, который состоится 14−15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Словакии Юрия Бланара по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 11 декабря.

«Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на будущем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь и следить за их соблюдением», — сказал Бланар.

При этом словацкий министр заявил, что необходимо больше сосредоточиться «на поиске мирных решений» и заниматься восстановлением Украины, что должно приблизить страну к членству в ЕС.

Он также добавил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, а только гуманитарную.

«В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги», — отметил Бланар.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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