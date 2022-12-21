Словакии разрешили экспортировать горючее, произведенное из российской нефти — Finance.ua

Словакии разрешили экспортировать горючее, произведенное из российской нефти Сегодня 20:30 — Энергетика

Словакия получила освобождение от санкций ЕС в отношении российской нефти, что позволит ей продолжать экспортировать нефтепродукты, в частности дизельное топливо в Украину.

Об этом заявил министр экономики Словакии Карел Гирман, сообщает Reuters

Входящий в состав венгерской энергетической компании MOL главный нефтепереработчик страны Slovnaft столкнулся с необходимостью прекратить экспорт продуктов, переработанных из российской нефти, на большинство рынков, после вступления в силу санкций с 5 февраля следующего года.

Это исключение из санкций позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии и отопления этой зимой, вызванной российскими атаками на критическую инфраструктуру.

«Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft от вступающего в силу режима санкций после 5 февраля. Благодаря этому Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину, что поможет стабилизировать производство и операционные результаты нашего НПЗ Slovnaft в следующем году» — сказал Гирман.

Агентство отмечает, что Словакия получает почти 100% сырой нефти из россии по проходящему через Украину нефтепроводу «Дружба».

Но Slovnaft планирует сократить долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть продукции в объеме 124 тыс. баррелей в день.

Ранее компания заявила, что тестирует разные смеси, чтобы заменить часть своих поставок из россии.

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Економічна Правда По материалам:

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