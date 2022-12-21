Словакии разрешили экспортировать горючее, произведенное из российской нефти — Finance.ua
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Словакии разрешили экспортировать горючее, произведенное из российской нефти

Энергетика
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Словакия получила освобождение от санкций ЕС в отношении российской нефти, что позволит ей продолжать экспортировать нефтепродукты, в частности дизельное топливо в Украину.
Об этом заявил министр экономики Словакии Карел Гирман, сообщает Reuters.
Входящий в состав венгерской энергетической компании MOL главный нефтепереработчик страны Slovnaft столкнулся с необходимостью прекратить экспорт продуктов, переработанных из российской нефти, на большинство рынков, после вступления в силу санкций с 5 февраля следующего года.
Это исключение из санкций позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии и отопления этой зимой, вызванной российскими атаками на критическую инфраструктуру.
«Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft от вступающего в силу режима санкций после 5 февраля. Благодаря этому Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину, что поможет стабилизировать производство и операционные результаты нашего НПЗ Slovnaft в следующем году» — сказал Гирман.
Агентство отмечает, что Словакия получает почти 100% сырой нефти из россии по проходящему через Украину нефтепроводу «Дружба».
Но Slovnaft планирует сократить долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.
Сейчас нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть продукции в объеме 124 тыс. баррелей в день.
Ранее компания заявила, что тестирует разные смеси, чтобы заменить часть своих поставок из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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