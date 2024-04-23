Словаки за шесть дней собрали более 3 млн евро на боеприпасы для Украины — Finance.ua

Словаки за шесть дней собрали более 3 млн евро на боеприпасы для Украины Сегодня 09:15

Граждане Словакии добровольно пожертвовали более 3 миллионов евро на чешскую инициативу, в рамках которой для украинских военных покупают снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сбора средств

Сбор был открыт только во вторник, 16 апреля. На сегодня собрано 3 098 574 млн евро. В общей сложности деньги пожертвовали 50 162 человека.

На сайте организаторы сбора средств отмечают, что правительство Словакии отказалось от участия в чешской инициативе по боеприпасам для Украины.

«Будет очень жаль, если так и останется. Мы не хотим мириться с отказом в помощи соседу, охваченному войной. Давайте покажем, что не только они принимают такое решение. Мы убеждены, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим и можем помочь», — подчеркнули организаторы.

Они пообещали помочь Украине, невзирая на «пророссийское правительство Словакии».

Словакия не передает военную помощь

Напомним, в прошлом году в Словакии прошли парламентские выборы, по итогам которых было сформировано новое правительство.

Премьер-министром стал Роберт Фицо — глава победившей партии. Он известен своей пророссийской позицией, в частности, выступает против передачи Украине оружия.

После того как Фицо возглавило правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь, но словацким компаниям этого не запретили.

Кстати, 11 апреля Фицо анонсировал большую помощь Украине в разминировании. Это подразумевает передачу соответствующей техники.

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