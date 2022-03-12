«Слишком много людей в Украине не работает»: Арестович призвал возвращаться к нормальной жизни — Finance.ua

По его словам, слишком много людей не работает. Он подчеркнул, что самое время начать снова нормальную жизнь: заниматься спортом, восстанавливать обычные привычки, обычный образ жизни.
«Если работа и экономика не будут запущены, то грозит нам очень много, начиная от того, что скоро не будет ни у кого денег, запас которых на месяц-два у людей максимум. Заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальная ткань общества, и социальный кризис начнет превращаться в политический. Давайте возвращаться в нормальную жизнь, включая нормальную работу», — подчеркнул Арестович.