Следующий рост Bitcoin прогнозируют только в 2024 году — Finance.ua

Следующий рост Bitcoin прогнозируют только в 2024 году

Сегодня 10:39 — Финтех и Карты

Bitcoin

CNBC взяло интервью у соучредителя одной из крупнейших бирж мира Huobi — Ду Цзюня. По его мнению, стремительного роста стоимости главной криптовалюты в ближайшее время ждать не стоит.

Соучредитель Huobi утверждает, что высоких цен на главную криптовалюту мира не стоит ждать до 2024 года, а возможно, даже до 2025 года.

Основная причина — процесс, в ходе которого вознаграждение за добавление нового блока во время майнинга, сокращается вдвое.

«Здесь все работает циклами», — объясняет Цзюнь.

Подобное происходило в 2016 году — Bitcoin показал рост в 2017-м, затем в 2020 году — рекорд цены в 2021-м. Следующий раз так называемый «халвинг» состоится только в 2024 году, и к этому времени мощного роста цены ждать не стоит.

Напомним, в 2021 году цена за монету Bitcoin выросла до $68 000, сейчас криптовалюта находится в пределах $37 000 за единицу.

Соучредитель Huobi также уточняет, что стоимость криптовалюты может повлиять на геополитическую ситуацию в мире, поэтому стоит ждать колебаний и резких изменений курсов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью