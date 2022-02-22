Следующий рост Bitcoin прогнозируют только в 2024 году — Finance.ua

CNBC взяло интервью у соучредителя одной из крупнейших бирж мира Huobi — Ду Цзюня. По его мнению, стремительного роста стоимости главной криптовалюты в ближайшее время ждать не стоит.
Соучредитель Huobi утверждает, что высоких цен на главную криптовалюту мира не стоит ждать до 2024 года, а возможно, даже до 2025 года.
Основная причина — процесс, в ходе которого вознаграждение за добавление нового блока во время майнинга, сокращается вдвое.
«Здесь все работает циклами», — объясняет Цзюнь.
Подобное происходило в 2016 году — Bitcoin показал рост в 2017-м, затем в 2020 году — рекорд цены в 2021-м. Следующий раз так называемый «халвинг» состоится только в 2024 году, и к этому времени мощного роста цены ждать не стоит.
Напомним, в 2021 году цена за монету Bitcoin выросла до $68 000, сейчас криптовалюта находится в пределах $37 000 за единицу.
Соучредитель Huobi также уточняет, что стоимость криптовалюты может повлиять на геополитическую ситуацию в мире, поэтому стоит ждать колебаний и резких изменений курсов.