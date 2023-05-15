Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено — Шмыгаль — Finance.ua

Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено — Шмыгаль Сегодня 15:47

Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено — Шмыгаль

Кабинет министров разрабатывает новые программы предоставления денежной помощи украинцам за разрушенное жилье, кроме уже запущенной с 10 мая программы «єВідновлення». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Новые программы должны обеспечить принцип равенства для всех украинцев, жилье которого было полностью или частично разрушено во время боевых действий.

«Следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Работаем над деталями этого проекта», — заявил премьер.

Также компенсацию получат семьи, которые за свой счет уже отремонтировали поврежденные дома. Над решением механизма денежной помощи таким семьям уже работает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры и Агентство восстановления.

По программе «єВідновлення» пособие получат только те украинцы, чьи дома были частично повреждены и еще не был сделан ремонт. Максимальная сумма компенсации — 200 000 грн., которые можно потратить на покупку строительных материалов или оплату ремонтных услуг.

По словам Шмыгаля, по состоянию на утро 12 мая уже было подано 5575 заявок на компенсацию по программе «єВідновлення».

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