Следующее поколение Volkswagen Passat может стать электрическим — Finance.ua

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Следующее поколение Volkswagen Passat может стать электрическим

Технологии&Авто
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Следующее поколение Volkswagen Passat может стать электрическим
Следующее поколение Volkswagen Passat может стать электрическим, tesla-club.com.ua
Линейка электромобилей Volkswagen ID уже включает хэтчбек ID.3, кроссоверы ID.4, ID.5 и ID.6, а также минивэн ID. Buzz. Вскоре к ним присоединится электрический седан, который станет идеологическим преемником культового Passat.
Производитель заявил, что покажет новинку 27 июня и накануне премьеры опубликовал эскизные изображения, дающие представление о ее дизайне. Назовут машину Volkswagen ID. Aero.
Изображенный на эскизах электромобиль отличается аэродинамическим силуэтом с плавной линией крыши и развитым задним свесом. В то же время Volkswagen ID. Aero получит развитые воздухозаборники в передней части, интегрированный спойлер и намек на диффузор сзади. И передняя, и задняя оптика, вероятнее всего, окажется матричной, блоки фар и фонарей соединены между собой полосками с подсветкой.
Технические характеристики пока не разглашаются. По данным издания Carscoops, длина электромобиля превысит 5 метров, что сделает ID. Aero больше не только последнего VW Passat, но и других моделей из линейки ID.
Предполагается, что электроседан будет отличаться и емкой 84-киловаттной батареей, которая обеспечит запас хода до 700 км. Какие двигатели получит ID. Aero, также пока не известно: серийные модели Volkswagen на платформе MEB располагают силовыми установками мощностью до 299 л.с.
Впрочем, автомобиль дебютирует только в статусе концепта. Серийная версия, возможно, встанет на конвейер во второй половине следующего года. Продавать электромобиль Volkswagen начнет с Китая, это произойдет во второй половине 2023 года. Однако в течение этого года будет представлена версия для рынков Северной Америки и Европы.
По материалам:
Телеканал 24
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