Следующее поколение коснолей Sony и Microsoft может стоить $1000

PlayStation 6 может выйти только в 2029 году
Sony недавно второй раз за год подняла стоимость PlayStation 5, что вызвало немалую обеспокоенность у игроков и аналитиков по всему миру, которые теперь считают, что следующие поколения консолей могут стоить $1000.
Об этом сообщает Notebookcheck.
Сразу несколько аналитиков заявили, что PlayStation 6 или Project Helix, который станет следующей Xbox, может получить ценник в $1000. Такие заявления связаны с тем, что дефицит памяти может длиться, по меньшей мере, до 2028 года, из-за чего сам запуск нового поколения консолей задерживается.
Ранее появлялись заявления, что PlayStation 6 может выйти в 2029 году, а дефицит компонентов заставит компанию активнее зарабатывать на имеющейся базе пользователей PlayStation 5.

Каких цен ожидать

Консультант доктор Серкан Тото заявил, что цена в минимум $999 за минимум одну из версий PlayStation 6 является «вполне реальной». В то же время исследователь Йост ван Дройнен отмечает, что из-за дефицита «консоли по $1000 станет нормой».
Информации о Project Helix от Microsoft пока немного, однако ранее инсайдер SneakersSO сообщал, что консоль будет «достаточно дорогой» и ориентированной на «очень узкую» аудиторию, а не на массового потребителя.
По материалам:
mezha.media
