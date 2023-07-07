Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, — Минэнерго — Finance.ua
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Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, — Минэнерго

Энергетика
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Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, — Минэнерго
Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, — Минэнерго
Энергетические объекты Украины остаются приоритетными целями для российских ракетных ударов. Поэтому следующая зима тоже будет сложной.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров, сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага. Учитывая особенности обеспечения питания Одесского региона и возникающие после обстрелов обстоятельства, мы должны наработать механизмы, как оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить наиболее критические объекты альтернативным питанием», — отметил замминистра.
Напомним, с октября прошлого года начались многочасовые отключения электроэнергии в Украине из-за ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры. Приблизительно с 10 февраля отключения прекратились.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина заявил, что мощности в энергосистеме Украины слишком мало и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.
Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, однако Харченко считает, что осенью возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру.
Отметим, по прогнозу НБУ, существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не ожидается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии 2023 года.
По материалам:
РБК-Україна
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