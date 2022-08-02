Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА — Finance.ua
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Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА

Личные финансы
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Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА
Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА
1 августа стало известно, что наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Это нововведение вызвало бурную реакцию у киевлян и гостей столицы.
Однако в КГГА объяснили, нужно ли пассажирам коммунального наземного транспорта повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги. В столичной администрации уверяют, что второй раз платить не нужно.
Напомним, какие ограничения будут действовать в столице во время воздушной тревоги:
  • трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы — до ближайшей остановки или расширения проезжей части — «кармана»;
  • после отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.
Платить за проезд повторно не следует в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции.
«Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения», — отметили в КГГА.
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По материалам:
Finance.ua
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