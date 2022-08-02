Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА — Finance.ua

Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА Сегодня 09:10 — Личные финансы

Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА

1 августа стало известно, что наземный общественный транспорт будет останавливаться во время воздушной тревоги. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева. Это нововведение вызвало бурную реакцию у киевлян и гостей столицы.

повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги. В столичной администрации второй раз платить не нужно. Однако в КГГА объяснили, нужно ли пассажирам коммунального наземного транспортапосле отбоя воздушной тревоги. В столичной администрации уверяют , что

Напомним, какие ограничения будут действовать в столице во время воздушной тревоги:

трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы — до ближайшей остановки или расширения проезжей части — «кармана»;

после отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.



Платить за проезд повторно не следует в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции.

«Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения», — отметили в КГГА.

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