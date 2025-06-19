SkyUp распродает билеты из Кишинева от 30 евро: детали акции — Finance.ua

SkyUp распродает билеты из Кишинева от 30 евро: детали акции Сегодня 16:32 — Личные финансы

SkyUp распродает билеты из Кишинева от 30 евро: детали акции

С 19 по 21 июня включительно SkyUp Airlines (U5) проводит специальную акцию Early SkyBirds на все рейсы из и в Кишинев.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Таким образом, украинцы могут спланировать зимний отпуск и выгоднее приобрести билеты — от 30 евро в одну сторону (цена актуальна на момент публикации).

Условия акции

Период продажи билетов по акционному тарифу: 19.06 — 21.06.2025

Период путешествий: 01.10.2025 — 25.03.2026

Исключение: с 20.12.2025 по 10.01.2026 акция не действует.

Цены: от 30 евро, с аэропортовыми сборами включительно.

Маршруты: все рейсы из Кишинева — а это 13 европейских направлений, включая Францию, Швецию, Германию, Испанию, Грецию и другие.

Примеры рейсов со скидкой

Кишинев — Барселона

Кишинев — Париж

Прага — Кишинев

Кишинев — Кипр

Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика skyup.aero

С апреля 2025 года SkyUp (U5) открыла регулярную полетную программу , соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции. Также компания анонсировала полетную программу на зиму 2025−2026 на 9 направлений.

наиболее удачные дни для полетов — это вторник и среда. В эти дни недели летают меньше людей, поэтому задержки или отмена возникают редко. Напомним, исследование показало , чтоВ эти дни недели летают меньше людей, поэтому задержки или отмена возникают редко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.