SkyUp распродает билеты из Кишинева от 30 евро: детали акции — Finance.ua

SkyUp распродает билеты из Кишинева от 30 евро: детали акции
С 19 по 21 июня включительно SkyUp Airlines (U5) проводит специальную акцию Early SkyBirds на все рейсы из и в Кишинев.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Таким образом, украинцы могут спланировать зимний отпуск и выгоднее приобрести билеты — от 30 евро в одну сторону (цена актуальна на момент публикации).
Условия акции
- Период продажи билетов по акционному тарифу: 19.06 — 21.06.2025
- Период путешествий: 01.10.2025 — 25.03.2026
Исключение: с 20.12.2025 по 10.01.2026 акция не действует.
- Цены: от 30 евро, с аэропортовыми сборами включительно.
- Маршруты: все рейсы из Кишинева — а это 13 европейских направлений, включая Францию, Швецию, Германию, Испанию, Грецию и другие.
Примеры рейсов со скидкой
- Кишинев — Барселона
- Кишинев — Париж
- Прага — Кишинев
- Кишинев — Кипр
Забронировать билеты можно на сайте авиаперевозчика skyup.aero.
С апреля 2025 года SkyUp (U5) открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции. Также компания анонсировала полетную программу на зиму 2025−2026 на 9 направлений.
Напомним, исследование показало, что наиболее удачные дни для полетов — это вторник и среда. В эти дни недели летают меньше людей, поэтому задержки или отмена возникают редко.
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