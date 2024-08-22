«Скринька» от О. bank: как работает сервис для сбора средств — Finance.ua

«Скринька» от О. bank: как работает сервис для сбора средств
Сервис под названием «Скринька» («Шкатулка») появился совсем недавно — всего несколько месяцев назад. Его разработал и внедрил в мобильном приложении O. bank Идея Банк.
При создании можно указать название, сумму и сроки желаемой цели. Создавать шкатулку можно без стартовой суммы, также не обязательно указывать и конечную дату (она ни на что не влияет).
Сервис позволяет пополнять и снимать деньги в любое время без комиссии.
Чтобы использовать шкатулку для совместного сбора, нужно нажать «Поделиться» и выбрать один из двух доступных вариантов:
- скопировать номер счета;
- отправить реквизиты Шкатулки.
Пополнить Шкатулку можно либо обычным P2P-переводом с карты на карту (у Шкатулки есть свой 16-значный номер, как у обычной карты), либо переводом по реквизитам.
Специальную ссылку для пополнения нельзя сгенерировать. Как видим, здесь пока об удобстве донатеров еще не позаботились. Надеемся, что в перспективе это будет реализовано.
Важный нюанс, отличающий Шкатулку от двух предыдущих: банк начисляет на остаток 5% годовых. То есть если деньги будут собираться долго, банк немного прибавит в виде процента на остаток.
Читайте больше об этом в статье:
Сервисы для сбора средств: что предлагают украинские банки
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