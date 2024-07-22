«Скорые» Киевщины получили системы Starlink для бесперебойной связи — Finance.ua

«Скорые» Киевщины получили системы Starlink для бесперебойной связи
Киевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф были переданы 10 спутниковых систем Starlink.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.
Согласно сообщению, их приобрел один из благотворительных фондов.
«Благодаря этому станции скорой и бригады экстренной помощи будут с бесперебойным интернетом. Медики будут получать вызовы и оперативно реагировать на них», — написал Кравченко.
Он также добавил, что длительное отсутствие электроэнергии значительно усложнило работу медиков.
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