Скорость за 300 км/ч: представлен самый быстрый BMW в истории (видео) — Finance.ua
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Скорость за 300 км/ч: представлен самый быстрый BMW в истории (видео)

Сегодня 03:54Технологии&Авто
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Скорость за 300 км/ч: представлен самый быстрый BMW в истории (видео)Скорость за 300 км/ч: представлен самый быстрый BMW в истории (видео)
Купе BMW M4 получило экстремальную версию CSL. Спорткар посвятили 50-летию подразделения BMW Motorsports и выпустят лимитированной серией из 1000 авто. Цена стартует с $140 тысяч. Подробности модели раскрыты на официальном сайте BMW.

Характеристики BMW M4 CSL

Новый BMW M4 CSL получил доработанную 3,0-литровую турбошестерку — ее мощность выросла до 550 л.с., а крутящий момент — до 650 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП спорткар разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, а до 200 км/ч — за 10,7 с.
Максимальная скорость составляет 307 км/ч, то есть это самый быстрый серийный BMW. На знаменитом автодроме Нюрбургринг M4 CSL показал время круга 7:20,2 — это лучший результат среди всех авто немецкой марки.
Кроме того, доработана подвеска и установлены новые амортизаторы, а замедляют авто керамические тормоза. А еще авто посадили на диету: титановый выхлоп, карбоновые капот и крышка багажника снизили вес на 100 кг — до 1625 кг.

Дизайн BMW M4 CSL

Отличить CSL от стандартного купе BMW M4 2022 можно по особой решетке радиатора, лазерным фарам и обвесу из углеволокна. Стандартными являются колесные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, а в крышку багажника интегрирован спойлер.
Скорость за 300 км/ч: представлен самый быстрый BMW в истории (видео)
Салон BMW M4 CSL отделан алькантарой и карбоном. Спереди установлены новые ковшеобразные кресла, а вот задние сиденья убрали для снижения веса авто — теперь на их месте оборудована ниша для хранения гоночных шлемов.
По материалам: Фокус
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