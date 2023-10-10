Скончался основатель Duty Free: бизнесмен раздал 8 млрд долларов на благотворительность — Finance.ua

Скончался основатель Duty Free: бизнесмен раздал 8 млрд долларов на благотворительность Сегодня 15:46 — Мир

Скончался основатель Duty Free: бизнесмен раздал 8 млрд долларов на благотворительность

Миллиардер Чак Фини скончался на 93 году жизни. Фини основал сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free.

Известен также благотворительной деятельностью: бизнесмен раздал 8 млрд долларов на благотворительность.

На 93-м году жизни умер Чарльз Фини, основавший сеть Duty Free Shoppers и раздавший почти все свои деньги на благотворительность. Об этом пишет Forbes со ссылкой на заявление благотворительного фонда, который был создан Фини.

Чарльз Фини (известный также как Чак Фини) умер в 9 октября в Сан-Франциско.

Справка Finance.ua:

Фини стал одним из первых, кто открыл магазины беспошлинной торговли в аэропортах — в 1960 году он основал сеть магазинов Duty Free Shoppers. В 1988 году он попал в список 400 самых богатых миллиардеров США по версии Forbes, но тогда его состояние оценили на 1,3 млрд долларов. Спустя годы выяснилось, что его состояние было гораздо больше и большую его часть Фини тайно перевел в благотворительный фонд.

По оценке Forbes, Чарльз Фини заработал на Duty Free Shoppers 7,5 млрд долларов. Лишь 2 млн долларов он оставил на пенсию для себя и своей жены, все остальные деньги пожертвовал на благотворительность. Своей первой жене, с которой у него было пять дочерей, он отдал после развода в 1990-х годах все свои семь домов.

В последние десятилетия у Фини не было дома и машины. Вместе со второй женой он жил в съемной квартире в Сан-Франциско.

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