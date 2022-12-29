Сколько звонков получает продавец подержанного авто — Finance.ua

Сколько звонков получает продавец подержанного авто Сегодня 19:10 — Личные финансы

Каждый месяц в Украине на внутреннем рынке продается около 70 тысяч легковых автомобилей с пробегом, а с начала 2022 года уже заключено более 600 тысяч сделок купли-продажи.

Эксперты Института исследований авторынка вместе с Auto.Ria определили , как менялось среднее количество звонков по объявлениям продаж для разных групп подержанных легковушек с пробегом в 2022 году, и от чего это зависело.

Как проводилось исследование. Для того чтобы оценить, сколько в среднем звонков получает владелец до момента продажи автомобиля, эксперты проанализировали статистику, предоставленную Auto.Ria. Под термином «звонок» имеется в виду количество открытий номера телефона (который изначально скрыт), указанного продавцом в объявлении о продаже подержанной легковушки. Когда же предложение владелец удаляет с пометкой «авто продано» — значит, состоялась сделка купли-продажи, а авторы зафиксировали количество открытий телефонного номера до этого момента.

Как зависит количество звонков от возраста авто?

В начале 2022 года для всех предложений среднее количество открытий телефонного номера составляло 8,8 раза. До октября это значение уменьшилось до 7,8. Однако между январем и октябрем произошло немало событий, и они оказали свое влияние на поведение покупателей.

Инфографика: eauto.org.ua

На диаграмме видно, что зеленая кривая (для авто 2016-2020 г.в.), которая в январе была выше других, в марте заметно провисла. Для самых «молодых» авто украинского масс-маркета среднее количество звонков снизилось до 4,7 — почти вдвое меньше привычного значения. Однако и это объяснить не сложно: в начале войны было не слишком много времени для долгих поисков, когда срочно требовался автомобиль. Вот и звонили не так часто и покупали, соответственно, быстрее. А когда машина условно «свежая», то определиться проще.

Меньше всего в марте «провисла» синяя кривая, которая показывает разборчивость покупателей легковых автомобилей 2000-2005 г.в. Что тоже имеет свою причину: когда машина старше 17 лет, не так просто подобрать вариант, к которому бы не было замечаний. Да и в общем-то покупатели этого сегмента вынуждены ответить на наибольшее количество звонков, пока не поменяют автомобиль на деньги.

В общей сложности количество звонков продавцам автомобилей до октября во всех возрастных диапазонах почти сравнялось, до вышеупомянутого значения 7,8. Покупатели стали менее разборчивы, одновременно исчезли контрасты, которые были наиболее заметны в весенние месяцы, и уменьшались в течение лета. Чем старше машина — тем больше вопросов есть у потенциальных покупателей, чем новее авто — тем выше шансы избежать лишних разговоров и перейти к заключению договора купли-продажи.

Как зависит количество звонков от цены авто?

Даже в кризисные периоды продавцы самых дешевых авто (диапазон до $5000, синяя кривая) получали больше звонков от потенциальных покупателей чаще, чем владельцы легковых автомобилей из верхнего ценового сегмента украинского масс-маркета подержанных машин. Эта тенденция сохраняется до сих пор: в январе в среднем им поступало 9,8, в октябре — 8,4 звонка.

Меньше всего вопросов возникает к продавцам легковых автомобилей в ценовом диапазоне $15-20 тыс. В начале года их беспокоили до момента продажи в среднем 8,4 раза, осенью — уже 7,3 раза.

Инфографика: eauto.org.ua

Отдельно следует обратить внимание на красную кривую, показывающую среднее количество открытий телефонного номера для авто с ценой от $5000 до $10 000. В начале марта, очевидно, под давлением обстоятельств, покупателям удавалось определиться за 4,4 звонка. А уже в апреле их разборчивость стала выше, чем была в начале года — до 8,9 звонка. Правда, потом все нормировалось и вернулось к уровню, близкому для среднестатистического в своем сегменте.

Почему так могло происходить? Стоит вспомнить о том, как покупали автомобили в те времена: эвакуация, переезд, выезд за границу — вот главная движущая сила, которая не оставляла слишком много времени на размышления. Тогда действительно покупалось все, что способно самостоятельно передвигаться, имеет документы, и, главное, есть в наличии «на вчера». На рынке оставалось все меньше предложений, среди которых еще меньше стоящих внимания как по состоянию, так и по цене. Соответственно, совершалось больше звонков, со сравнительно меньшей долей успешных.

Но когда эта паническая волна стала потихоньку утихать, в апреле заработала «нулевая растаможка», и в мае рынок начал приходить в себя. Далее, как мы видим на диаграмме, постепенно среднее количество звонков для каждого ценового диапазона вышло на «статистическое плато». Правда, с уменьшением общего показателя с 8,7 в январе до 7,7 в октябре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.