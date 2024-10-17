Сколько жителей Сальвадора используют Bitcoin для взаиморасчетов — Finance.ua

Сколько жителей Сальвадора используют Bitcoin для взаиморасчетов 17.10.2024, 00:11 — Криптовалюта

Сколько жителей Сальвадора используют Bitcoin для взаиморасчетов

Университет Франсиско Гавидия провел опрос среди граждан Сальвадора, который показал, что всего 7,5% жителей используют Bitcoin для взаиморасчетов.

Кроме того, немногим более 1% респондентов указали, что будущее страны должно быть связано с первой криптовалютой.

Согласно заявлению авторов, в опросе приняли участие 1224 человека в возрасте от 18 лет. Он проходил в период с 25 по 30 сентября 2024 года.

Опросник содержал разные вопросы на экономические, социальные и политические темы. В частности, исследование показало, что рейтинг президента Наиба Букеле остается высоким. Средняя оценка составила 8,43 балла. Это чуть меньше значение с июня 2023 года, но выше, чем в мае 2022 года.

На вопрос об оценке экономической ситуации в стране 52,5% ответили «средне», 17% - «плохо», 3,4% - «очень плохо». 27% в целом удовлетворены текущей ситуацией.

Оценка экономического положения страны. Источник: опрос Университета Франсиско Гавидия.

52,4% считают, что правительству в будущем следует сконцентрироваться на образовании, 26,5% - промышленности, 7,9% - сфере услуг, 7,8% - туризме. Только 1,3% респондентов заявили, что необходимо больше внимания уделять инициативам, связанным с последующим внедрением Bitcoin.

Акцент на будущей политике Сальвадора. Источник: опрос Университета Франсиско Гавидия.

Всего 7,5% опрошенных отметили, что используют Bitcoin для взаиморасчетов, 92% - нет. Еще 0,5% затрудняются ответить или делают это нерегулярно.

Как протекает интеграция Bitcoin в Сальвадоре

Страна легализовала первую криптовалюту в сентябре 2021 года. Помимо запуска продуктов и проектов, связанных с Bitcoin, власти также активно инвестируют в актив. Согласно ончейн-данным , по состоянию на 16 октября она контролирует 6127 BTC.

Решение правительства Сальвадора о легализации Bitcoin столкнулось с критикой, в частности, от Международного валютного фонда. Последний повторно призвал власти пересмотреть эту политику в начале октября 2024 года.

Непосредственно сам Букеле признал, что это решение не оправдало ожиданий. В то же время он не считает его ошибкой, поскольку власти не навязывают Bitcoin, зато предлагая его как альтернативу.

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