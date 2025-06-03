Сколько заработали нардепы в Украине за 2024 год — Finance.ua

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Сколько заработали нардепы в Украине за 2024 год

Казна и Политика
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Сколько заработали нардепы в Украине за 2024 год
Сколько заработали нардепы в Украине за 2024 год
За 2024 год 387 народных депутатов задекларировали 7,1 млрд грн — это почти в 2 раза больше, чем они получили в 2023 году. Средняя зарплата народных избранников в 2024 году выросла на 13%.
Об этом свидетельствует анализ деклараций нардепов компанией YouControl.
Сколько заработали нардепы в Украине за 2024 год
Анализ показал, что 268 парламентариев получили большие доходы, чем в 2023 году — в среднем на 28%.
Средняя зарплата народных избранников в 2024 году за год выросла на 13%, достигнув показателя 747 тыс. грн. Интересно, что у 43 депутатов доход состоял исключительно из зарплаты.
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«Наибольшую зарплату в 2024 году в 1,6 млн грн задекларировал член фракции „Слуга Народа“ Анатолий Остапенко. Его зарплата выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в исследовании.
В целом же нардепы за 2024 год владели денежными активами на 14,8 млрд грн (+3 млрд грн к предыдущему году).

Нардепы каких партий имеют больше всего средств

  • «Европейская Солидарность» — 5,6 млрд грн, что является наибольшей совокупной суммой активов среди всех фракций и групп (из этой суммы денежные активы Петра Порошенко составляют 5,4 млрд грн);
  • Фракция «Слуга народа» — 2,15 млрд грн (Александр Сова — 245,1 млн грн и Олег Семинский — 162,4 млн грн;
  • группа «Відновлення України» — почти 2 млрд грн (больше половины — средства Вадима Столара);
  • группа «Платформа за життя та мир» — 1,6 млрд грн (Григорий Суркис — 631,7 млн ​​грн и Виталий Борт — 397,2 млн грн);
  • группа «Партия «За майбутнє» — 1,2 млрд грн (Степан Ивахов — 650,9 млн грн и Александр Герега — 269,8 млн грн).
Меньше всего денежных активов — 124 млн грн — задекларировали члены фракции «Голос».
По материалам:
Finance.ua
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