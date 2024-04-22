Сколько заработали Байден и его жена за 2023 год — Finance.ua

Сколько заработали Байден и его жена за 2023 год Сегодня 05:12

Сколько заработали Байден и его жена за 2023 год

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в 2023 году заработали $620 тыс., сообщил Белый дом со ссылкой на налоговые декларации.

Из этой суммы супруги выплатили федеральный подоходный налог в размере $146,6 тыс. по ставке 23,7%.

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Около $30,9 тыс. Джо Байден и его жена заплатили в качестве налогов в штате Делавер, где находится их дом. Джилл Байден также уплатила налоги в Вирджинии на сумму $3,5 тыс.

В прошлом году Байдены пожертвовали $20 тыс. в 17 разных благотворительных фондов. Из них $5 тыс. — в фонд Бо Байдена, названный в честь их погибшего сына.

В 2022 году годовой доход семьи составил $579,5 тыс.

Как отмечает Bloomberg, рост доходов в 2023 году связан с повышением зарплаты Джилл Байден, профессора Общественного колледжа Северной Вирджинии. Также доходы выросли за счет увеличения пособия по социальному обеспечению.

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borgexpert По материалам:

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