Сколько заработали Байден и его жена за 2023 год — Finance.ua

Сколько заработали Байден и его жена за 2023 год
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в 2023 году заработали $620 тыс., сообщил Белый дом со ссылкой на налоговые декларации.
Из этой суммы супруги выплатили федеральный подоходный налог в размере $146,6 тыс. по ставке 23,7%.
Около $30,9 тыс. Джо Байден и его жена заплатили в качестве налогов в штате Делавер, где находится их дом. Джилл Байден также уплатила налоги в Вирджинии на сумму $3,5 тыс.
В прошлом году Байдены пожертвовали $20 тыс. в 17 разных благотворительных фондов. Из них $5 тыс. — в фонд Бо Байдена, названный в честь их погибшего сына.
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В 2022 году годовой доход семьи составил $579,5 тыс.
Как отмечает Bloomberg, рост доходов в 2023 году связан с повышением зарплаты Джилл Байден, профессора Общественного колледжа Северной Вирджинии. Также доходы выросли за счет увеличения пособия по социальному обеспечению.
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