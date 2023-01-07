Сколько зарабатывают украинские криптоинвесторы — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские криптоинвесторы Сегодня 14:04 — Криптовалюта

Сколько зарабатывают украинские криптоинвесторы

Более 6 миллионов украинцев владеют криптовалютами. Кем работают эти люди, чем интересуются, почему покупают цифровые активы и чего ожидают от рынка криптовалют — в результатах исследования EXMO.com

В 2022 году Украина заняла третье место в рейтинге принятия крипты населением. По данным исследовательской компании Tripple A, процент граждан, владеющих криптовалютами в нашей стране, за год вырос более чем на 2%, достигнув 15,72% в начале 2022-го. Несмотря на значительные цифры, на рынке криптовалют в Украине практически отсутствуют свежие локальные исследования этой аудитории.

Эксперты решили узнать, кто же входит в эти шесть миллионов, у которых есть криптовалюты.

«Мы провели опрос среди украинцев — пользователей нашей биржи. Получили 863 анкеты, очистили их от дубликатов и частично заполненных, и осталось 647 качественных результатов. Выборка не показательна для всей Украины, впрочем, результаты исследования дают понять тенденции и уловить распространенные привычки аудитории», — говорится в исследовании.

Демография украинских криптоэнтузиастов

Количество мужчин — пользователей нашей биржи значительно превосходит женскую аудиторию. Из 647 респондентов, 607 — мужчины. Более 42% опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Вторая по численности группа людей от 45 до 54 лет. Несмотря на предупреждение о том, что на рынке криптовалют только молодая аудитория, 6,6% опрошенных отметили, что им более 55 лет. В то же время четыре человека отметили, что они на пенсии.

Более 60% криптоэнтузиастов имеют дипломы о высшем образовании. 22,5% аудитории получили только среднее образование, а пятеро из опрошенных имеют научную степень.

Большинство из тех, кто инвестирует в криптовалюты, заняты на рынке ІТ и торговли. 15,9% людей занимаются строительством, а более 10% работают в маркетинге. Трое из опрашиваемых служат в ВСУ, еще трое работают учителями. 3% аудитории отметили, что они лишились работы после начала войны.

62,5% аудитории зарабатывают до $1000 в месяц. Вторая по численности группа получает от $1000 до $2999 ежемесячно. Доход 27 человек из опрошенных составляет от $3 000 до $4 999, а уровень заработной платы четырех респондентов составляет более $10 000.

Как и когда они попали в крипту

13,6% опрошенных отметили, что узнали о криптовалютах более 10 лет назад. При этом тех, кто добавил их в портфель тогда же — всего 6,6%. 25,6% опрошенных знакомы с криптой более 7 лет, а тех, кто приобрел цифровые активы 7-10 лет назад — 14,4%. Больше всего (26,8%) из опрошенных стали владельцами криптовалют в период с 2015 по 2017 год.

После 2017 года аудитория легче покупает крипту, чем до того. Если до этого людям потребовалось несколько лет для принятия решения о покупке цифровых денег, то после аудитория готова быстрее реагировать на интерес к рынку.

Среди наиболее популярных причин для покупки криптовалюты — желание попробовать что-то новое. Более 46% аудитории выбрали именно этот вариант. Чуть меньше (26,4%) тех, кто покупал монеты и токены как долгосрочную инвестицию. 17,4% имели целью быстрый заработок при покупке цифровых активов.

Привычки украинских криптоинвесторов

Более половины опрошенных (56,6%) покупают криптовалюту на деньги, остающиеся после ежемесячных расходов. 31,1% ежемесячно выделяют определенную сумму на приобретение цифровых активов. 6,8% аудитории получают заработную плату в крипте, 3,2% вложили в нее средства от продажи ценных активов: недвижимости, авто и т.д., а 2,3% опрошенных заняли деньги для покупки крипты.

Частота покупки криптовалют разнится. Больше тех, кто покупает цифровые активы раз в месяц. Вторая большая группа инвестирует в них несколько раз в месяц. 17,9% тех , кто добавляет новые валюты в портфель раз в квартал. Чуть меньше (13,1%) инвестируют в криптовалюты раз в год.

Наибольшее количество владельцев цифровых денег воспринимает криптовалюты как долгосрочную инвестицию. 28,3% опрашиваемых занимаются трейдингом, и криптовалюты для них — источник дополнительного или основного заработка. 8,2% людей используют крипту для сбережений. 14% аудитории считают эту индустрию своим хобби.

Лучше всего на рынке криптовалют работает «сарафанное радио» — более 45% опрашиваемых узнали о биткоине и других цифровых валютах от друзей и знакомых. На втором по численности месте — услышавшие о крипте в соцсетях. Есть и те, кто начал изучать рынок после того, как начал в нем работать.

Решение об инвестициях большинство принимает на основе технического анализа криптпроекта от аналитиков. Важно для аудитории также наличие новостей о проекте, публичность команды, а также мнение знакомых и инфлюэнсеров.

63,7% трейдеров хранят в криптовалютах менее 25% своих сбережений. 19,5% аудитории — от 25% до 49%. Более половины из опрошенных хранят деньги на криптобиржах. 5% выбирают для этого холодные кошельки, а 38,8% аудитории разделяют свои активы между первым и вторым вариантом.

Ни один из опрошенных не пользуется одной криптобиржей. Большинство регулярно использует от двух до пяти платформ. Выбирают биржи, делая упор на надежность, удобство интерфейса и наличие увлекательных торговых пар. 35,8% отметили, что изучают наличие лицензий у компании, 36% выбирают биржу по размеру торговых комиссий, а 36,8% отмечают важность оперативной работы команды поддержки.

В топ-5 криптовалют, хранящихся на кошельках украинских криптохолдеров, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Dogecoin (DOGE).

46,9% аудитории сберегает криптовалюты больше года. 7,4% людей держат крипту на кошельке примерно год. Почти одинаковые проценты (12,1% и 11,3%) тех, кто не продает свои активы полгода или в течение квартала. 10,2% опрошенных продают криптовалюты через месяц после покупки.

64% опрошенных отметили, что не собираются продавать свои криптосбережения при любом уровне проседания стоимости. 30,3% людей планируют полностью или частично зафиксировать прибыль по доходности портфеля от +100% до +1000%. 17% аудитории отметили, что готовы вывести деньги, когда доходность достигнет от 50% до 100%.

uaspectr По материалам:

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