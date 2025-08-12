Сколько зарабатывают украинские дипломаты (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские дипломаты (инфографика) Сегодня 15:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские дипломаты (инфографика)

За границей Украину представляют 76 действующих чрезвычайных и полномочных послов, 17 из них назначены в конце июля 2025 года. По данным аналитиков R&D центра YouControl, средняя годовая зарплата дипломата в 2024 году составила 2,95 млн грн.

Гендер, образование и место рождения украинских дипломатов

30% чрезвычайных и полномочных послов Украины родились в Киеве (17) и Киевской области (6). В Черкасской области родились 5 из проанализированных дипломатов.

Закарпатская, Ровенская и Тернопольская — место рождения для 4 послов каждая. Еще 4 чрезвычайных и полномочных послов Украины родились за границей.

Инфографика R&D центра YouControl

Средний возраст чрезвычайных и полномочных послов составляет 52 года. Самым молодым дипломатам почти 40 лет, а самому старшему чуть больше 60 лет.

Среди послов Украины большинство — мужчины: 62 против 14 женщин.

Инфографика R&D центра YouControl

У большинства мужья/жены действующих дипломатов либо занимаются предпринимательской деятельностью или работают в коммерческих учреждениях, либо в декларациях дипломатов вовсе отсутствуют данные об их доходах.

Однако у двух действующих чрезвычайных и полномочных послов Украины вторые половинки также связаны или были связаны с дипломатической сферой.

Согласно данным биографий в открытых источниках, 70 действующих чрезвычайных и полномочных послов Украины имеют высшее образование, в частности в сфере экономики, юриспруденции, филологии и лингвистики, международных отношений и т. д. Чуть более 30% из них (23) имеют ученую степень кандидатов или докторов наук. Информация об образовании 6 послов отсутствует в публичном доступе.

Политический и дипломатический опыт

63% действующих чрезвычайных и полномочных послов Украины (48 из 76) имеют длительный опыт в дипломатической службе. Большинство из них начали карьеру именно в структуре Министерства иностранных дел. 24 из проанализированных дипломатов до назначения на текущие должности были чрезвычайными и полномочными послами в других странах в разный период времени.

Пятеро среди проанализированных послов были народными депутатами Украины.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Несколько чрезвычайных и полномочных послов перешли на дипломатическую службу из оборонной сферы.

Также среди действующих послов есть бывшие чиновники из органов государственной исполнительной власти.

Зарплаты дипломатов

Средняя годовая зарплата чрезвычайного и полномочного посла, включающая компенсационные выплаты как часть Фонда оплаты труда, в 2024 году составила 2,95 млн грн.

При этом именно компенсационные выплаты составляли 65% и больше общей суммы заработной платы у 39 проанализированных дипломатов. А у пяти из проанализированных 44 послов такая составляющая дохода от МИД отсутствует.

Зарплатная вилка у дипломатических представителей за 2024 год достаточно широкая — от 585 тыс. грн без отдельно задекларированных компенсационных выплат — и до 4,3 млн грн вместе с компенсационными выплатами.

В декларациях за 2024 год зафиксирован ряд дополнительных статей прибыли, демонстрирующих финансовую мозаику жизни украинского дипломатического корпуса. Среди них: проценты по банковским вкладам, пенсии и социальные выплаты, доход от аренды имущества, доход от отчуждения движимого имущества, дивиденды.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.