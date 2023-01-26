Сколько зарабатывают украинские беженцы в Швейцарии — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские беженцы в Швейцарии Сегодня 20:00 — Личные финансы

С начала войны более 70 000 украинцев выехали в Швейцарию и обратились к швейцарским властям в поисках защиты. Большинство беженцев изъявляют желание работать больше.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного Бернской Высшей школой прикладных наук (BFH) по заказу Государственного секретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста). Рассказываем, сколько зарабатывают украинцы в Швейцарии.

BFH провел в сентябре — октябре 2022 года онлайн-опрос среди украинских беженцев. Всего в исследовании приняли участие 8000 человек в возрасте от 16 до 59 лет с видом на жительство категории S.

Так, примерно 40% опрошенных беженцев в Швейцарии хорошо знают английский язык, а 70% имеют высшее образование.

Треть (36%) респондентов заявили, что активно ищут работу, столько же хотят работать в Швейцарии. 27% украинцев прошли курс профтехнообучения или участвовали в одной из программ трудоустройства. Фактически работают 15% опрошенных. Три четверти уже имеющих работу хотели бы работать больше.

Среди трудоустроенных занятость выглядит так:

в среднем беженцы работают по ставке 70% недели — у 98% это был стандартный швейцарский трудовой договор, только у 2% работа была в статусе самозанятого работника.

Те беженцы, которые работали по ставке 70%, в среднем зарабатывали 4477 швейцарских франков (4880 долларов) в месяц.

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Телеканал 24 По материалам:

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