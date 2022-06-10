Сколько зарабатывают украинские банки во время войны — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские банки во время войны

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Сколько зарабатывают украинские банки во время войны

НБУ опубликовал показатели о финансовых результатах работы банков за 1-й квартал 2022 года.

Об этом сообщает Опендатабот

Государственные банки показали прибыль за этот период. Преимущественно это произошло за счет ПриватБанк а. Небольшую прибыль также показал Ощадбанк. Приват с большим отрывом остается самым прибыльным банком в стране.

Банки з державною часткою Прибуток/(збиток) після оподаткування АТ КБ «ПриватБанк» 3 714 976 АТ «Ощадбанк» 243 562 АТ «Укрексімбанк» -2 019 289 АБ «Укргазбанк» -1 408 884

Группа банков с иностранными капиталами понесла серьезные убытки за период. Так, например, АО «Райффайзен Банк» понес убытки на 128 971 грн, АО «Укрисиббанк» — на 118 633 грн, АО «Прокредит Банк» — на 760 514 грн, а АО «ОТП Банк» — на все 834 550 грн.

Единственным банком со значительной прибылью за этот период стал Альфа-Банк (прибыль после налогообложения составляет 720 673 грн), чей статус в Украине остается спорным из-за подозрения в связях с рф.

Наиболее стабильно первый квартал пережили банки с частным капиталом. Лучшие результаты показали Пывденный и ПУМБ.

Вот десятка наиболее прибыльных и убыточных банков из этой категории:

Назва банку з приватним капиталом

Сумма прибыли/убытка после налогообложения

Акционерный банк «Пивденный» 213 551 АТ «ПУМБ» 185 804 АТ «Айбокс Банк» 95 657 АТ «А — Банк» 73 734 АТ «Идея Банк» 71 716 АТ «МИБ» -14 310 АТ «Банк Альянс» -15 903 АКБ «ИндустриалБанк» -56 984 АТ «Универсал Банк» -109 617 АТ «Мегабнк» -196 091

Подробнее о каждом виде доходов банков, работающих в Украине, а также их расходах можно узнать в таблице по ссылке.

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