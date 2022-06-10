Сколько зарабатывают украинские банки во время войны — Finance.ua

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Сколько зарабатывают украинские банки во время войны

Сегодня 10:02Фондовый рынок
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Сколько зарабатывают украинские банки во время войныСколько зарабатывают украинские банки во время войны
НБУ опубликовал показатели о финансовых результатах работы банков за 1-й квартал 2022 года.
Об этом сообщает Опендатабот.
Государственные банки показали прибыль за этот период. Преимущественно это произошло за счет ПриватБанка. Небольшую прибыль также показал Ощадбанк. Приват с большим отрывом остается самым прибыльным банком в стране.
Банки з державною часткою Прибуток/(збиток) після оподаткування
АТ КБ «ПриватБанк» 3 714 976
АТ «Ощадбанк» 243 562
АТ «Укрексімбанк» -2 019 289
АБ «Укргазбанк» -1 408 884
Группа банков с иностранными капиталами понесла серьезные убытки за период. Так, например, АО «Райффайзен Банк» понес убытки на 128 971 грн, АО «Укрисиббанк» — на 118 633 грн, АО «Прокредит Банк» — на 760 514 грн, а АО «ОТП Банк» — на все 834 550 грн.
Единственным банком со значительной прибылью за этот период стал Альфа-Банк (прибыль после налогообложения составляет 720 673 грн), чей статус в Украине остается спорным из-за подозрения в связях с рф.
Наиболее стабильно первый квартал пережили банки с частным капиталом. Лучшие результаты показали Пывденный и ПУМБ.
Вот десятка наиболее прибыльных и убыточных банков из этой категории:
Назва банку з приватним капиталом
Сумма прибыли/убытка после налогообложения
Акционерный банк «Пивденный» 213 551
АТ «ПУМБ» 185 804
АТ «Айбокс Банк» 95 657
АТ «А — Банк» 73 734
АТ «Идея Банк» 71 716
АТ «МИБ» -14 310
АТ «Банк Альянс» -15 903
АКБ «ИндустриалБанк» -56 984
АТ «Универсал Банк» -109 617
АТ «Мегабнк» -196 091
Подробнее о каждом виде доходов банков, работающих в Украине, а также их расходах можно узнать в таблице по ссылке.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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