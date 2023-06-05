Сколько зарабатывают украинцы за границей: средние зарплаты и самые популярные профессии — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинцы за границей: средние зарплаты и самые популярные профессии Сегодня 08:06 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинцы за границей: средние зарплаты и самые популярные профессии

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину за границу уехали более 8 миллионов украинцев.

Большинство беженцев до сих пор остаются в странах ЕС, ищут работу или уже где-то работают. В 2022 году украинцы увеличили рынок труда ЕС на 0,5−0,6%, а в отдельных странах — Польше, Эстонии, Чехии — рост составил 2%.

Какие вакансии актуальны для украинцев и сколько можно заработать в ЕС — читайте дальше.

Польша

В начале 2023 года в Польше проживало 2,3 миллиона украинцев, 65% из них были трудоустроены, а 24% находились в поиске.

В стране открыто много вакансий, требующих физического труда. Именно на такую ​​работу устраивается большинство украинцев — работа на складах, производстве, на строительстве или в гостинично-ресторанном секторе. Также в Польше фиксируется дефицит высококвалифицированных работников, в том числе учителей и медиков. Однако чтобы трудоустроиться на такую ​​работу, необходимо подтвердить украинский диплом и знать польский язык на уровне B1-B2.

Средняя заработная плата в Польше — 3−4 тысячи злотых в месяц.

Германия

Украинцы, оформившие статус временной защиты в Германии, имеют право на трудоустройство.

Специалисты, претендующие на высококвалифицированные должности, должны подтвердить свой уровень знаний и опыт (например, работники медицинской сферы или образования).

Одна из самых оплачиваемых работ в Германии, на которую могут устроиться украинцы, входит в сектор здравоохранения. В стране наблюдается особая потребность в узкопрофильных специалистах в психиатрические, реабилитационные центры и оздоровительные пансионаты. Также гражданам Украины предлагают работу в гастрономии, логистических складах, где нужно укомплектовывать товары, на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности и в автомобильной отрасли.

Средняя заработная плата в Германии (за месяц):

медицинские работники (врачи, медсестры) — 2000−5000 евро;

инженеры: 2000−5000 евро;



автомеханики: 2000−3500 евро;



Продавцы: 1800−2500 евро.



Чехия

Самое актуальное направление работы в Чехии для украинцев — работник по производству запчастей, ведь в Чехии работает много производств: от сбора вентиляторов и кондиционеров до автомобилей.

Большое количество украинцев основали в Чехии собственное дело. В 2022 году 8,5 тысячи украинцев получили лицензию на индивидуальную предпринимательскую деятельность, что на 5,5 тысячи больше, чем за год до того.

Уровень заработной платы в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. Среднее вознаграждение колеблется в пределах 18−35 тыс. крон в месяц:

водители грузовиков — 24−35 тыс. крон в месяц;

повара — 19−28 тыс. крон в месяц;



инженеры-проектировщики — 47−95 тыс. крон в месяц;



монтажники систем отопления и кондиционирования — 28−47 тыс. крон в месяц.



Эстония

В Эстонии для украинских беженцев доступно 7 тыс. вакансий, которые предлагает Фонд страхования на случай безработицы. Среди украинских беженцев с временной защитой наиболее распространена профессия уборщика, а для тех, кто имеет виды на жительство, самой популярной профессией является сварщик.

Средняя зарплата в Эстонии колеблется около 1600 евро в месяц.

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Италия

Большинство украинцев в Италии работают на заводах, в магазинах, гостиницах, компаниях по обслуживанию, а также в сфере сельского хозяйства. Популярна вакансия упаковщика на заводах по изготовлению табачной продукции, шоколада, морепродуктов, одежды, косметики и т. д. Также открыто много вакансий на строительстве и в сфере сельского хозяйства.

Средняя заработная плата в стране:

работники на фермах, официанты и уборщики — 800−1200 евро в месяц;

фотографы — 1000−2000 евро;



водители такси — 1000−1500 евро.



Испания

Рынок труда Испании нуждается в работниках сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачах, строителях, сельскохозяйственных специалистах. Большинство женщин работает сиделками, нянями, парикмахерами, кухарками, официантками, посудомойщицами и уборщицами.

Уровень заработной платы в стране:

работники туристической отрасли (гостиничный персонал, аниматоры) — 900−1500 евро;

ресторанный персонал (официанты, повара) — 900−1500 евро;



садоводы — 1000−1500 евро.



Особенности трудоустройства украинцев в Европе

Большинство украинцев в Европе работают на должностях, не требующих соответствующего уровня квалификации. 47% всех украинцев, уже трудоустроившихся за границей, пошли работать на должности значительно более низкого уровня, чем они работали в Украине. В первую очередь это связано с языковым барьером и отсутствием соответствующих вакансий.

При трудоустройстве медсестер, архитекторов и инженеров необходимо подтвердить уровень квалификации или повторно пройти обучение. Также в зависимости от страны Вам могут предложить пройти адаптационные или профессиональные курсы, оформить лицензию или регистрацию.

Больше всего украинцев за рубежом сегодня работают в сфере общественного питания и в гостиничном бизнесе. Самые распространенные должности — горничные, официанты, уборщики. Многие украинки нашли себя в сфере косметологии. В IT-отрасли привлечены 15% украинцев, а на производствах — 12%.

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