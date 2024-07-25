Сколько зарабатывают украинцы и на что тратят больше всего: результаты исследования — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинцы и на что тратят больше всего: результаты исследования Сегодня 12:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинцы и на что тратят больше всего: результаты исследования

Имеют ли украинцы запас прочности, достаточный для повышения налогов, — важный социальный и экономический вопрос.

Основной двигатель экономического развития — спрос. Сколько бы зерна мы ни продали странам Африки или масла — странам Азии, подавляющее большинство украинского бизнеса живет и выживает благодаря внутреннему потребителю. Так что финансовая устойчивость украинцев — один из немногих достоверных индикаторов того, что экономика будет жить.

Издание zn.ua с помощью Центра Разумкова задало украинцам несколько вопросов относительно их материального положения.

Сколько зарабатывают

На вопрос «Какой среднемесячный уровень доходов вашей семьи?» ответы были следующими:

29,5% респондентов выбрали вариант «До 8 тыс. грн»,

36,3% - «От 8 до 18 тыс. грн»,

16% - «От 18 до 30 тыс. грн»,

и только 5,4% ежемесячно получают более 30 тыс. грн.

Заметим, что вопрос касался именно семейного, то есть совокупного, дохода, а значит, полученные ответы выглядят довольно пессимистическими.

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«Конечно, львиная доля (67,2%) живущих на сумму до 8 тыс. грн — неработающие либо по возрасту, либо по состоянию здоровья. Но и работающие респонденты не жируют: 43,6% из них выбрали вариант „от 8 до 18 тыс. грн“, почти 22% могут похвастаться доходами в диапазоне „от 18 до 30 тыс. грн“», — говорится в исследовании.

На что тратят деньги украинские семьи

Респонденты выбрали наиболее распространенные расходы по доле, которую они составляют в семейном бюджете (по шкале от «0» до «5», где «0» означает, что таких расходов нет, а «5» — что эта статья расходов относится к наибольшим).

Уже никто не вспомнит бывшего министра соцполитики Андрея Реву, но все вспомнят его фразу: «Украинцы тратят на продукты половину заработка не потому, что мало зарабатывают, а потому, что много едят».

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Что ж, к сожалению, украинцы все еще «много едят». А судя по тому, что следующая по размеру статья семейных расходов — жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), то еще и много моются.

Интересно, что, по данным Евростата, в странах Евросоюза распределение расходов домохозяйств отличается. На первом месте со значительным отрывом там ЖКУ — до четверти всех расходов, затем еда (около 13%) и транспорт (12,5%), далее следуют различные товары и услуги, развлечения/культура, еда вне дома и гостиницы (каждая из категорий на уровне 10%), только потом одежда и обувь, здоровье, связь (причем ни одна из статей не набирает даже 5%).

В ответ на вопрос «Какое из утверждений наиболее точно соответствует финансовому состоянию вашей семьи?» (см. рис. 4) более 48% выбрали вариант «Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать». Чуть больше 32% ответили, что «На еду хватает, но покупать одежду уже тяжело», 9% выбрали «Нам не хватает денег даже на еду», 7,4% отметили, что им «Хватает на все, сбережений требуют только очень дорогие покупки (например, авто)». Лишь чуть больше 1% указали, что семья может себе позволить все, что пожелает.

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