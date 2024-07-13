В Минэкономики спрогнозировали, повысится ли зарплата украинцев в 2024 году — Finance.ua

В Минэкономики спрогнозировали, повысится ли зарплата украинцев в 2024 году
Украинская экономика серьезно пострадала в результате начала большой войны. Однако ситуация в этой сфере начала улучшаться.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
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В ведомстве скорректировали ожидания по поводу изменений в размере зарплаты в течение этого года. Показатель роста потребительских цен тоже будет другим.
Прогноз роста потребительских цен
Согласно новому прогнозу, потребительские цены ожидаются на следующем уровне роста:
- в среднем за год они увеличатся на 5,4%;
- с декабря по декабрь возрастут на 7,9%.
В прогнозе правительства предполагалось, что средний уровень инфляции за год составит 8,5%. Однако с декабря одного года до декабря следующего года этот показатель ожидался на уровне 9,7%.
Вырастет ли зарплата украинцев
В предыдущем прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.
В то же время показатель реального роста зарплаты в предыдущем прогнозе составил 8,5%. А в нынешнем — 12%. Этот рост объясняется корректировкой инфляции.
Напомним, по данным Work.ua, с февраля 2024 размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн.
Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.
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