В Минэкономики спрогнозировали, повысится ли зарплата украинцев в 2024 году — Finance.ua

В Минэкономики спрогнозировали, повысится ли зарплата украинцев в 2024 году Сегодня 19:10 — Казна и Политика

В Минэкономики спрогнозировали, повысится ли зарплата украинцев в 2024 году

Украинская экономика серьезно пострадала в результате начала большой войны. Однако ситуация в этой сфере начала улучшаться.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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В ведомстве скорректировали ожидания по поводу изменений в размере зарплаты в течение этого года. Показатель роста потребительских цен тоже будет другим.

Прогноз роста потребительских цен

Согласно новому прогнозу, потребительские цены ожидаются на следующем уровне роста:

в среднем за год они увеличатся на 5,4%;

с декабря по декабрь возрастут на 7,9%.

В прогнозе правительства предполагалось, что средний уровень инфляции за год составит 8,5%. Однако с декабря одного года до декабря следующего года этот показатель ожидался на уровне 9,7%.

Вырастет ли зарплата украинцев

В предыдущем прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.

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В то же время показатель реального роста зарплаты в предыдущем прогнозе составил 8,5%. А в нынешнем — 12%. Этот рост объясняется корректировкой инфляции.

Напомним, по данным Work.ua, с февраля 2024 размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с плато, и эта отметка увеличилась на 2,5% до 20 500 грн.

Однако такое повышение произошло благодаря увеличению вакансий от сил обороны. В гражданских профессиях размер средней зарплаты не поменялся.

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Фокус По материалам:

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