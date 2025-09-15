Сколько зарабатывают пилоты в Европе (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Стать пилотом — мечта многих, но это связано со значительным финансовым бременем. По данным SWISS, стоимость обучения пилотов может достигать около 150 000 евро.

Но что же пилоты зарабатывают? Какие зарплаты пилотов в Европе? Такую статистику приводит Евростат в своей инфографике.

Широкий диапазон зарплат

Зарплаты пилотов авиакомпаний варьируются в значительной степени в зависимости от нескольких факторов, в частности, опыта.

В Великобритании годовая валовая зарплата колеблется от примерно 54 283 евро (47 000 фунтов стерлингов) для пилотов начального уровня до около 173 243 евро (150 000 фунтов стерлингов) для тех, кто имеет значительный опыт, согласно данным Британской национальной службы карьеры.

Опыт также оказывает существенное влияние на заработок — по данным Института экономических исследований ERI (ERI), зарплаты пилотов в Европе для тех, кто имеет более восьми лет опыта, часто на 60−80 процентов выше, чем для тех, кто имеет только 1−3 года.

Германия

По данным Федерального статистического ведомства Германии, средний валовой ежемесячный заработок пилотов самолетов (без учета специальных выплат) составил 12 566 евро, что составляет 150 792 евро в год.

Медианный месячный заработок составляет 10 207 евро, или 122 484 евро в год. В очень сложных ролях медианный годовой заработок может возрасти до 342 072 евро.

По данным ERI, средняя валовая зарплата пилотов авиакомпаний составляет около 106 тысяч евро. Зарплаты колеблются от 73 785 евро для тех, у кого 1−3 года опыта, до 132 117 евро для пилотов с опытом более восьми лет.

Франция

Согласно данным INSEE, официального статистического управления Франции, среднемесячная зарплата в 2023 году для «технических и коммерческих бортпроводников и руководителей гражданской авиации» — категории, в которую классифицируются пилоты авиакомпаний — составляла 9 300 евро. Это составляет 111 600 евро в год, умноженных на 12.

По данным ERI, средняя валовая зарплата пилотов авиакомпаний составляет 87 903 евро, а для тех, у кого опыта больше, она растет до 109 292 евро.

Швеция

Согласно данным Статистического управления Швеции, средняя месячная зарплата «пилотов самолетов и смежных специалистов» в Швеции в 2023 году составила 6492 евро (71200 крон), что составляет 77 904 евро в год. ERI сообщает, что пилоты авиакомпаний зарабатывают среднюю валовую зарплату в размере 80 822 евро. Зарплаты колеблются от 56 125 евро для пилотов начального уровня до 100 499 евро для пилотов со стажем работы более восьми лет.

Западная и Северная Европа

Географически, как показывают приведенные выше цифры, страны Западной и Северной Европы предлагают более высокие зарплаты пилотам авиакомпаний, согласно ERI. Кроме упомянутых выше стран Бельгия занимает второе место со средней зарплатой пилота в размере 110 424 евро, а Ирландия — третье место из 108 007 евро среди 17 исследованных стран.

К примеру, ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair заявляет на своем веб-сайте, что капитаны могут зарабатывать до 155 500 фунтов стерлингов (около 180 000 евро) в год.

Польша

Здесь средняя зарплата пилотов авиакомпаний остается около 50 000 евро.

В то время как в Чехии она немного ниже — 47 974 евро.

Зарплаты в Румынии значительно ниже, в среднем 32 299 евро. Однако для пилотов с опытом работы более восьми лет заработок в Румынии может достигать 40 000 евро в год.

