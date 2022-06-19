Сколько ВВП потеряет Украина за 2022 год: прогноз Нацбанка — Finance.ua

Сколько ВВП потеряет Украина за 2022 год: прогноз Нацбанка

Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Валовой внутренний продукт в Украине за 2022 год упадет. В частности, величина падения зависит от того, сколько будет длиться война.

Соответствующую информацию в интервью 24 каналу рассказала первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Также она объяснила, от чего зависит ВВП.

"По нашим оценкам, в этом году мы потеряем по меньшей мере треть ВВП. Какова будет эта точная цифра, будет зависеть от того, насколько долго будет продолжаться война и сколько территорий она охватит",— сказала Рожкова.

По словам заместителя главы Нацбанка:

в начале войны активные боевые действия велись на территориях, производивших более 50% ВВП;

В настоящее время военные действия ведутся в районах, которые в довоенные времена производили около 20% ВВП.

"По нашим оценкам, прямые потери экономики уже превышают 100 миллиардов долларов. Это оценки того, что разрушено: был завод — нет завода, был мост — нет моста, был дом — нет дома. Но война продолжается, и мы каждый день живем в уже привычных для нас воздушных тревогах и понимаем, что наши потери, к сожалению, растут каждый день",— объяснила Рожкова.

В Нацбанке объяснили, как нужно восстанавливать страну

Чиновница отметила, что с помощью инвестиций наших стран-партнеров, бизнеса и частных инвестиций Украине удастся восстановиться довольно быстро. Поэтому ключевой вопрос сейчас — разработка качественного плана восстановления развития страны после войны.

План восстановления должен включать не только восстановление уничтоженного, но и институционное восстановление страны. То есть украинцы должны «не просто делать капитальный ремонт всего разрушенного, а строить новое — новую экономику, новые отношения, новые институции, прозрачные отношения между государством и бизнесом, между государством и гражданином, строить, ориентируясь на стандарты Европейского Союза, членом которого хотим стать» .

"Это займет время и будет стоить много денег. Но я уверена, если этот план будет содержать комплекс мер по управлению государством, развитию экономики, улучшению внутреннего бизнес-климата, включая работу институтов, то частные инвестиции придут к нам быстрее",— пояснила первая заместитель главы Нацбанка.

Она убеждена, что это даст толчок к быстрому восстановлению экономики и ее развитию. Для этого также нужна нормальная макроэкономическая основа.

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