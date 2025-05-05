Сколько времени ІТ-специалисты тратят на поиски новой работы (инфографика) — Finance.ua
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Сколько времени ІТ-специалисты тратят на поиски новой работы (инфографика)

Личные финансы
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Сколько времени ІТ-специалисты тратят на поиски новой работы (инфографика)
Сколько времени ІТ-специалисты тратят на поиски новой работы (инфографика)
Продолжительность поиска новой работы за последние два года выросла. В 2023 году в Украине 49% нашедших новую работу воплотили это менее чем за месяц. Но за последний год таких стало гораздо меньше — всего 35%. Похожая тенденция и за рубежом: два года назад так быстро трудоустроились 46%, теперь только 32%. Зато увеличилось количество тех, кто ищет работу дольше двух месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
В Украине 57% айтишников потратили на поиск более двух месяцев, а среди тех, кто до сих пор не нашел — таких уже 66%. За границей ищут даже дольше: у 63% соискателей на это ушло более двух месяцев.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
DevOps/SRE меньше времени проводили в поиске — как в Украине, так и за рубежом.
В Украине быстрее других также находили работу специалисты по работе с данными и рекрутеры. Дольше других идет поиск у специалистов по маркетингу, UI/UX/Product Designers и PM.
За рубежом процесс поиска у QA и аналитиков более длительный, чем у других специализаций.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В Украине время поиска новой работы самое большое у джуниоров и интернов и почти не отличается у специалистов других тайтлов.
За рубежом опытные специалисты уровня Senior+ тратят на поиск несколько меньше времени, чем джуниоры и мидлы. Однако для большинства специалистов как за рубежом, так и в Украине нужно потратить больше двух месяцев, чтобы найти новую работу.
И в Украине, и за рубежом чуть-чуть быстрее находят новую работу те, кто сам ушел с предыдущей работы. Те, кто не уходил с работы, но ищет новую, обычно в поисках дольше, чем ушедшие по собственной инициативе. Возможно, они более требовательны к вариантам новой работы.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Поиск работы сейчас требует от айтишников большой активности. 43% соискателей в Украине и 55% за границей подавались на 20 или более вакансий.
В 2023 году было 15% тех, кто сам не подавался на вакансии, а ждал предложений от рекрутеров. Сейчас только 7% соискателей рассчитывают на это. Чаще всего ждут предложений от компаний специалисты по Data Science/Data/ML/AI Engineering и DevOps/SRE.
Больше всего заявок на вакансии в Украине отправляют PM, HR/L&D и специалисты по дизайну и UX — более половины из них подались на 20+ позиций.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Чем дольше идет поиск, тем больше заявок на вакансии подают специалисты. В течение первого месяца обычно посылают до 20 заявок. Через полтора месяца — уже 10−50. А те, кто ищет работу более двух месяцев, чаще всего подаются на 20 и более вакансий.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Большинство айтишников, которые искали работу за последний год, имели хотя бы одно собеседование с работодателями. Чаще всего проходят от одного до пяти интервью с компаниями (как техническими, так и нетехническими). Столько интервью прошли 46% соискателей в Украине и 45% за границей.
В Украине больше собеседований, чем другие проходят РМ, маркетологи, HR/L&D, специалисты по коммуникациям и брендингу. За рубежом — QA и аналитики. Интерны и джуниоры в среднем имеют меньше интервью и ищут работу дольше, чем их более опытные коллеги.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
За месяц поиска айтишник обычно проходит до пяти интервью. Те, кто ищет работу 1−3 месяца, имеют до десяти интервью. Более десяти интервью, как правило, проходят специалисты, которые в поиске более двух месяцев.
Активность откликов на вакансии тоже влияет на количество собеседований с компаниями: чем активнее специалист подается на вакансии, тем больше собеседований он проходит. В среднем количество интервью в 2−4 раза меньше количества вакансий, на которое подаются специалисты.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
59% соискателей в Украине и 55% за границей выполняли тестовые задания. Чаще их дают интернам, джуниорам и мидлам. Для джунов и интернов в Украине они почти обязательны: 81% начинающих делали тестовые.
Чаще тестовые предлагают специалистам по коммуникациям, PR и брендингу (91% соискателей их готовили), UI/UX/Product Design (90%), Graphic/Video/2D/3D Design (82%), маркетологам (72%). Реже всего тестовые есть у DevOps/SRE и SysAdmin/Infrastructure Engineer.
Live-coding интервью приобрели популярность при поиске технических специалистов. Среди айтишников в Украине, которые имели хотя бы одно собеседование с компанией за прошлый год, 44% его проходили, за рубежом — 50%.
Чаще всего их делают для AQA, разработчиков и специалистов по Data Science/Data/ML/AI Engineers, а также специалистов уровня Senior.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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