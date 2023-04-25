Сколько военные могут заработать на депозите — Finance.ua

Сколько военные могут заработать на депозите
Сразу несколько банков, желая видеть защитников страны среди своих клиентов, разработали специальные депозитные программы.
Об этом сказано в статье Finance.ua Вклады для военнослужащих: что предлагают банки.
Вклад «Защитник Украины» от Укрэксимбанка. Минимальная сумма, на которую можно оформить депозит «Защитник Украины» — 25 тыс. гривен, 1 тыс. долларов или 1 тыс. евро.
Срок действия депозитного договора — от 1 месяца (31 дня) до 10 лет (3650 дней).
Процентные ставки:
- в гривне — от 13,50% на 1-3 месяца до 17,50%* сроком от одного года до 10 лет;
- в долларах — от 1,15% на 1-3 месяца до 2,70%* сроком от одного года до 10 лет;
- в евро — от 0,20% на 1-3 месяца до 1,05% на срок от одного года до 10 лет.
Вклад «Мой защитник» от Ощадбанка. Ощадбанк предлагает военнослужащим открыть вклад «Мой защитник» в гривне сроком 3 или 6 месяцев под процентную ставку 13% и 14% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада — 5 тыс. грн. Максимальная сумма — не ограничена.
Вклад «Воинам Украины» от Поликомбанка. Это финучреждение предлагает открыть вклад под названием «Воинам Украины» в трех валютах: гривне, долларах США и евро. Минимальная сумма депозита — 5 тыс. гривен / 200 дол. / 200 евро.
Процентные ставки:
- в гривне — 15,5% и 17% соответственно при ежемесячной выплате процентов, 15,7% и 18,3% при выплате процентов в конце срока;
- в долларах США и евро — соответственно 0,2% и 2,5% для ежемесячной выплаты, 0,2% и 2,6% — при выплате процентов в конце срока.
Вклад «Слава Героям» от ПриватБанка. Для военнослужащих банк предложил вклад «Слава Героям» сроком 12 месяцев под 14% годовых с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов.
Что стоит отметить: открыть вклад в банке смогут не все военнослужащие, а только получающие целевые выплаты по зарплатным проектам.
Максимальная сумма вклада ограничена в 500 тысяч гривен.
Вклад «Военный» от Укргазбанка. Здесь можно оформить вклад как в гривне, так и долларах США. Срок действия депозита может составлять от 1 месяца до двух лет.
Процентные ставки в гривне — от 11% на срок 1-3 месяца до 18% на 18-24 месяца. В долларах США — от 0,35% на 1–3 месяца до 1,25% на 18–24 месяца.
Минимальная сумма вклада — 1 тыс. гривен или 100 долларов США, что очень демократично.
Вклад «Доходный с пополнением» от Кристаллбанка. Некоторые банки пошли по другому пути. Не создавая специальный продукт под клиентов-военнослужащих, они добавили в существующие продукты дополнительные условия.
В этом банке военнослужащим, а также членам их семей при оформлении депозита «Доходный с пополнением» сроком 6 и 12 месяцев прибавляется 0,5% к действующей на момент оформления процентной ставке.
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