Сколько военные могут заработать на депозите — Finance.ua

Сколько военные могут заработать на депозите Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Сколько военные могут заработать на депозите

Сразу несколько банков, желая видеть защитников страны среди своих клиентов, разработали специальные депозитные программы.

Вклад «Защитник Украины» от Укрэксимбанка. Минимальная сумма, на которую можно оформить депозит «Защитник Украины» — 25 тыс. гривен, 1 тыс. долларов или 1 тыс. евро. Минимальная сумма, на которую можно оформить депозит «Защитник Украины» — 25 тыс. гривен, 1 тыс. долларов или 1 тыс. евро.

Срок действия депозитного договора — от 1 месяца (31 дня) до 10 лет (3650 дней).

Процентные ставки:

в гривне — от 13,50% на 1-3 месяца до 17,50%* сроком от одного года до 10 лет;

в долларах — от 1,15% на 1-3 месяца до 2,70%* сроком от одного года до 10 лет;

в евро — от 0,20% на 1-3 месяца до 1,05% на срок от одного года до 10 лет.

Вклад «Мой защитник» от Ощадбанка. Ощадбанк предлагает военнослужащим открыть вклад «Мой защитник» в гривне сроком 3 или 6 месяцев под процентную ставку 13% и 14% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада — 5 тыс. грн. Максимальная сумма — не ограничена. Ощадбанк предлагает военнослужащим открыть вклад «Мой защитник» в гривне сроком 3 или 6 месяцев под процентную ставку 13% и 14% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада — 5 тыс. грн. Максимальная сумма — не ограничена.

Вклад «Воинам Украины» от Поликомбанка. Это финучреждение предлагает открыть вклад под названием «Воинам Украины» в трех валютах: гривне, долларах США и евро. Минимальная сумма депозита — 5 тыс. гривен / 200 дол. / 200 евро. Это финучреждение предлагает открыть вклад под названием «Воинам Украины» в трех валютах: гривне, долларах США и евро. Минимальная сумма депозита — 5 тыс. гривен / 200 дол. / 200 евро.

Процентные ставки:

в гривне — 15,5% и 17% соответственно при ежемесячной выплате процентов, 15,7% и 18,3% при выплате процентов в конце срока;

в долларах США и евро — соответственно 0,2% и 2,5% для ежемесячной выплаты, 0,2% и 2,6% — при выплате процентов в конце срока.

Вклад «Слава Героям» от ПриватБанка. Для военнослужащих банк предложил вклад «Слава Героям» сроком 12 месяцев под 14% годовых с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов. Для военнослужащих банк предложил вклад «Слава Героям» сроком 12 месяцев под 14% годовых с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов.

Что стоит отметить: открыть вклад в банке смогут не все военнослужащие, а только получающие целевые выплаты по зарплатным проектам.

Максимальная сумма вклада ограничена в 500 тысяч гривен.

Вклад «Военный» от Укргазбанка. Здесь можно оформить вклад как в гривне, так и долларах США. Срок действия депозита может составлять от 1 месяца до двух лет. Здесь можно оформить вклад как в гривне, так и долларах США. Срок действия депозита может составлять от 1 месяца до двух лет.

Процентные ставки в гривне — от 11% на срок 1-3 месяца до 18% на 18-24 месяца. В долларах США — от 0,35% на 1–3 месяца до 1,25% на 18–24 месяца.

Минимальная сумма вклада — 1 тыс. гривен или 100 долларов США, что очень демократично.

Вклад «Доходный с пополнением» от Кристаллбанка. Некоторые банки пошли по другому пути. Не создавая специальный продукт под клиентов-военнослужащих, они добавили в существующие продукты дополнительные условия.

В этом банке военнослужащим, а также членам их семей при оформлении депозита «Доходный с пополнением» сроком 6 и 12 месяцев прибавляется 0,5% к действующей на момент оформления процентной ставке.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.