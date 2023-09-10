Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей — Finance.ua

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Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей

Личные финансы
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Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей
Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей
Украинцы, выехавшие за границу, могут воспользоваться услугой по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП «Документ».
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«За 8 месяцев обменено более 25 000 водительских удостоверений через ГП „Документ“ за рубежом. В центрах обслуживания граждане Украины обменивают украинское водительское удостоверение на такое же украинское современного образца», — сказано в сообщении.
В ГП «Документ» услуга по обмену водительского удостоверения актуальна, когда:
  • у имеющегося документа истек срок действия;
  • надписи на пластиковом бланке затерлись и не читаются;
  • лицо изменило персональные данные (фамилию, имя, отчество, место регистрации или пол);
  • водитель желает заменить удостоверение старого образца на новое.
Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за границей пока невозможно. В центрах обслуживания граждан ГП «Документ» предоставляется только услуга по обмену физического документа водительского удостоверения или же электронного, сформированного с помощью Портала «Дія» или Электронного кабинета водителя.

Где работают центры ГП «Документ»

В настоящее время центры ГП «Документ» предоставляют услугу сервисных центров МВД в 6 европейских странах. Обменять водительское удостоверение за границей можно в четырех городах Польши: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Кракове; в Чехии — Праге, в Словакии — Братиславе, в Германии — Берлине и Кельне, в Турции — Стамбуле, в Испании — Валенсии и Мадриде.
С адресами всех центров ГП «Документ» можно ознакомиться на сайте.

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«В Украине э-удостоверения водителя действуют, а за границей они не регламентированы международным законодательством. Если гражданин уехал за границу и имеет исключительно электронное водительское удостоверение, которое не действительно за пределами нашего государства, то в центрах ГП „Документ“ можно его обменять на пластиковый документ, признаваемый за границей», — добавили в МВД.
Напомним, что наличие полиса Зеленой карты является обязательным условием пересечения границы на автомобиле из Украины. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Finance.ua
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