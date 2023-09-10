Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей — Finance.ua

Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей Сегодня 23:30 — Личные финансы

Сколько водительских удостоверений обменяли украинцы за границей

Украинцы, выехавшие за границу, могут воспользоваться услугой по обмену водительского удостоверения через мобильно-технические комплексы обслуживания граждан ГП «Документ».

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«За 8 месяцев обменено более 25 000 водительских удостоверений через ГП „Документ“ за рубежом. В центрах обслуживания граждане Украины обменивают украинское водительское удостоверение на такое же украинское современного образца», — сказано в сообщении.

В ГП «Документ» услуга по обмену водительского удостоверения актуальна, когда:

у имеющегося документа истек срок действия;

надписи на пластиковом бланке затерлись и не читаются;

лицо изменило персональные данные (фамилию, имя, отчество, место регистрации или пол);

водитель желает заменить удостоверение старого образца на новое.

Восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение за границей пока невозможно. В центрах обслуживания граждан ГП «Документ» предоставляется только услуга по обмену физического документа водительского удостоверения или же электронного, сформированного с помощью Портала «Дія» или Электронного кабинета водителя.

Где работают центры ГП «Документ»

В настоящее время центры ГП «Документ» предоставляют услугу сервисных центров МВД в 6 европейских странах. Обменять водительское удостоверение за границей можно в четырех городах Польши: Варшаве, Гданьске, Вроцлаве, Кракове; в Чехии — Праге, в Словакии — Братиславе, в Германии — Берлине и Кельне, в Турции — Стамбуле, в Испании — Валенсии и Мадриде.

С адресами всех центров ГП «Документ» можно ознакомиться на сайте

«В Украине э-удостоверения водителя действуют, а за границей они не регламентированы международным законодательством. Если гражданин уехал за границу и имеет исключительно электронное водительское удостоверение, которое не действительно за пределами нашего государства, то в центрах ГП „Документ“ можно его обменять на пластиковый документ, признаваемый за границей», — добавили в МВД.

Напомним, что наличие полиса Зеленой карты является обязательным условием пересечения границы на автомобиле из Украины. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.