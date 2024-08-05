Сколько в среднем живет смартфон — Finance.ua

Сколько в среднем живет смартфон 05.08.2024, 00:36 — Технологии&Авто

Средний срок службы смартфона сейчас превышает 3,5 года и имеет тенденцию к росту, приближаясь к четырем годам. Это связано с улучшением качества устройств и изменением потребительских привычек.

Об этом пишет iTechua.com

Реальное старение касается функциональности устройства и его способности соответствовать современным стандартам. К примеру, отсутствие поддержки 5G может ограничить пользователя, когда эта технология становится стандартом. Другой пример — улучшение качества камер в новых моделях, что делает фотографии на старых устройствах менее качественными.

Моральное старение связано с субъективными желаниями пользователя. К примеру, износ аккумулятора, который легко заменить, не является признаком старения устройства. Однако желание иметь новые функции или просто сменить гаджет из-за эстетических предпочтений являются примерами морального старения.

Срок службы смартфонов увеличивается благодаря улучшению стандартов производства и качества компонентов. Однако это улучшение неравномерно распространяется на все сегменты рынка. Бюджетные модели часто страдают от недостаточной производительности из-за уменьшенного объема оперативной и встроенной памяти. Они быстро теряют актуальность и начинают тормозить, особенно когда память заполнена.

Бюджетные смартфоны часто выбирают для детей или пожилых людей, которые не предъявляют высоких требований к гаджету. Однако в долгосрочной перспективе покупка дешевого смартфона может быть невыгодна из-за быстрого старения таких устройств.

Несмотря на ожидания, что флагманские смартфоны будут служить долго, около 20% владельцев таких устройств меняют их уже через год, когда появляются новые модели. Еще 20% делают это спустя два года. Это связано не с физическим старением, а с моральным, когда пользователи хотят иметь новейшие гаджеты.

Считается, что со временем смартфоны начинают замедляться. Однако это чаще психологический эффект. Современные устройства оснащены мощными процессорами, обеспечивающими чрезмерную производительность. Производители намеренно ограничивают скорость анимаций для создания ощущения плавности, что может показаться замедлением.

Для длительного срока службы следует выбирать модели с запасом функций, которые могут потребоваться в будущем. Оптимальным выбором являются устройства среднего сегмента, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества и обладают достаточным набором функций.

У бюджетных моделей жизненный цикл может быть короче. Каждая экономия в 5 тысяч гривен может означать потерю полгода службы устройства.

Смартфоны среднего сегмента обеспечивают достойные характеристики и долгосрочную поддержку. Например, такие устройства получают обновления безопасности в течение не менее трех лет. Даже приобретя модель прошлого сезона, пользователь может рассчитывать на еще два года актуальности.

Слишком длительное использование старого смартфона также не всегда рационально. Через четыре года изменения в технологиях настолько значительны, что обновление на более новую модель может дать много новых возможностей.

iTechua По материалам:

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