Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество — Finance.ua

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Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество

Казна и Политика
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Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество
Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество
Государство выплатило украинцам более 1,8 млрд грн за поврежденное российскими захватчиками имущество.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
«За поврежденное российскими террористами имущество государство выплатило украинцам более 1,8 млрд грн. В общей сложности подано почти 60 тыс. заявлений, больше всего жителями Харьковщины, Киевщины и Николаевщины», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, по поводу уничтоженного имущества уже есть 6,4 тысячи заявлений и почти 800 сгенерированных жилищных сертификатов. Теперь этим компонентом программы могут воспользоваться совладельцы имущества.
Правительство создало организационный подготовительный комитет для проведения ежегодной Конференции по восстановлению Украины, которая в этот раз состоится в Берлине.
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«Задача — не просто привлечь ресурсы для быстрого восстановления, а определиться с долгосрочной перспективой и синхронизировать восстановление с евроинтеграцией. Ключевой вопрос — за чьи средства должно происходить восстановление. Ответ Украины однозначен — за это будет платить россия», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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