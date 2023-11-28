Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество — Finance.ua

Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Сколько уже выплатили украинцам за поврежденное россией имущество

Государство выплатило украинцам более 1,8 млрд грн за поврежденное российскими захватчиками имущество.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

«За поврежденное российскими террористами имущество государство выплатило украинцам более 1,8 млрд грн. В общей сложности подано почти 60 тыс. заявлений, больше всего жителями Харьковщины, Киевщины и Николаевщины», — сказал Шмыгаль.

По его словам, по поводу уничтоженного имущества уже есть 6,4 тысячи заявлений и почти 800 сгенерированных жилищных сертификатов. Теперь этим компонентом программы могут воспользоваться совладельцы имущества.

Правительство создало организационный подготовительный комитет для проведения ежегодной Конференции по восстановлению Украины, которая в этот раз состоится в Берлине.

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«Задача — не просто привлечь ресурсы для быстрого восстановления, а определиться с долгосрочной перспективой и синхронизировать восстановление с евроинтеграцией. Ключевой вопрос — за чьи средства должно происходить восстановление. Ответ Украины однозначен — за это будет платить россия», — подчеркнул Шмыгаль.

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