Возможно ли получить компенсацию за автомобиль, пострадавший из-за войны — Finance.ua

Возможно ли получить компенсацию за автомобиль, пострадавший из-за войны Сегодня 18:12 — Технологии&Авто

Возможно ли получить компенсацию за автомобиль, пострадавший из-за войны

Возможно ли получить компенсацию за автомобиль, пострадавший из-за войны?

Попытки получить компенсацию за пострадавшие во время начала войны автомобили все еще продолжаются, сообщает auto.bigmir.net

От обстрелов и ракетных атак оказались не застрахованы не только люди и их недвижимость, но и автомобили. Так, машины поражения, попавшие в зону, чаще всего признаются как угнанные или приписываются другим чрезвычайным ситуациям, чтобы за них можно было получить хоть частичную компенсацию.

Часто в результате военных действий автомобили страдают, и их владельцы стремятся возместить ущерб через страхование. Однако повреждения, вызванные военными конфликтами, обычно исключаются из страховых случаев, что дает страховым компаниям основание отказать в выплате.

Некоторые владельцы автомобилей пытаются обойти эти ограничения, чтобы получить страховую компенсацию. Иногда это включает в себя мошеннические действия и уловки. Минфин провел расследование, выясняя, какие методы мошенничества используют украинцы для получения денег во время военных действий.

Большинство полисов страхования от ущерба КАСКО не охватывают повреждения военных действий. Если автомобиль подвергся обстрелу во время атаки, ракетного нападения или попадания дрона (были повреждения от пуль, мин, обломков, ударной волны и т. п. ), страховая компания не производит выплаты. Это считается страховым исключением, форс-мажорным обстоятельством, упоминаемым в правилах и соглашениях со страховщиком. Кроме того, с 2014 года страховые договоры компаний не действуют на территории боевых действий и оккупированных областей. Такая политика применяется не только к автомобилям, но и к недвижимости и другим объектам.

Украинские страховые компании приступили к страхованию военных рисков только с 2023 года. Но это чаще частичное покрытие (10−15% от страховой суммы) и реализуется в рамках банковского кредитования через отдельные программы. Застрахованное имущество автоматически выступает в качестве залога. Однако это стало массовым явлением.

Чтобы получить возмещение, люди стали придумывать разные уловки, чтобы получить страховую выплату во время войны. Некоторые осознавали, что их действия незаконны и являются мошенничеством, в то время как другие без серьезных раздумий были готовы использовать любые уловки для финансовой выгоды. Некоторые страховщики утверждают, что иногда правоохранители оказывают помощь людям.

В начале конфликта были случаи, когда клиенты обращались в страховую компанию с повреждениями своих автомобилей, но сообщали о действиях третьих лиц, которые являются противозаконными. Иногда водители не только пытались подать одни повреждения в результате военных действий, но и устраивали целые фальсификации. К примеру, имитировали пожар в гараже. Но чаще всего люди теряли даже больше, чем от первоначального ущерба.

Другой метод включает заявления об угоне автомобиля после бомбардировок. Если транспортное средство после обстрела или бомбардировки восстановлению не подлежит, страховую компанию не уведомляют сразу. Водитель ожидает некоторое время, а затем сообщает об угоне автомобиля с какого-то безлюдного места (где нет камер). Обычно франшиза за угон составляет 5% страховой суммы, поэтому возможность получить 95% страховки — хороший результат.

Страховщики отмечают, что пытаются тщательно проверять заявления об угоне, чтобы предотвратить мошенничество. Особенно это касается крупных случаев возмещения ущерба.

MMR По материалам:

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