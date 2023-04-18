В Раде придумали, как компенсировать украинцам уничтоженные из-за войны авто — Finance.ua
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В Раде придумали, как компенсировать украинцам уничтоженные из-за войны авто

Казна и Политика
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В Раде придумали, как компенсировать украинцам уничтоженные из-за войны авто
В Раде придумали, как компенсировать украинцам уничтоженные из-за войны авто
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9209 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают налоговые льготы для лиц, которым в результате вооруженной агрессии россии нанесли ущерб в виде угона или уничтожения транспортных средств.
Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Он предлагает освободить таких физических и юридических лиц от обложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом и ввозной пошлиной на авто.
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Пострадавшим гражданам следует подать документы, подтверждающие угон, уничтожение или повреждение машины во время боевых действий. Для подтверждения права лица на льготу принимается во внимание список территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, с указанием даты начала и даты их завершения.
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При этом граждане могут использовать эту льготу то количество раз, которое соответствует количеству их транспортных средств.
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Как отмечает автор документа Сергей Гривко, принятие законопроекта станет инструментом частичного возмещения ущерба и финансовой поддержки граждан, потерявших из-за войны авто, и поможет им с экономией приобрести новые машины.
Кроме того, документ обеспечит мобильность граждан в случае угрозы возможной эвакуации, а также будет способствовать функционированию субъектов хозяйствования (юрлиц и физлиц-предпринимателей), восстановлению их экономической деятельности и созданию условий для развития.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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