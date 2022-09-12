Как получить компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны: инструкция Минюста — Finance.ua

Как получить компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны: инструкция Минюста Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как получить компенсацию за уничтоженный автомобиль во время войны: инструкция Минюста

Десятки тысяч автомобилей сгорели в разных городах и селах Украины из-за полномасштабного вторжения россии. Однако за уничтоженные автомобили можно получить компенсацию.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Facebook.

В министерстве объяснили, что делать в случае уничтожения или повреждения транспортного средства:

1. Необходимо как можно скорее зафиксировать факт причинения вреда. Подойдут фото и/или видеофиксация; письменные объяснения не менее двух свидетелей; снимки экрана с новостей или ссылки на публикации в СМИ, которые освещали соответствующее событие. Необходимо также вызвать полицию или отправить заявление с доказательствами и документами на авто.

2. Для определения размера ущерба следует заказать автотовароведческую экспертизу. Также следует собрать и сохранить возможные квитанции по расходам, которые получил владелец транспортного средства в связи с его повреждением. Если транспортное средство застраховано, то вы сможете получить страховое возмещение в случае причинения вреда вашему автомобилю вследствие вооруженной агрессии рф, но только в случае, если иное напрямую не предусмотрено в договоре страхования.

Дела о возмещении ущерба будут рассматривать суды по общим правилам подсудности. Подать иск можно по зарегистрированному месту жительства, по месту нахождения или по месту нанесения ущерба. Иск будет предъявлен российской федерации как ответчику по делу.

В то же время в Минюсте отметили, что на сегодняшний день разработка оптимального механизма компенсации за уничтожение или повреждение транспортного средства только началась.

Кроме этого, Украина сможет подсчитать ущерб, причиненный государству и гражданам, и обратиться в Международный суд ООН с иском о репарациях, в которые могут входить также и суммы ущерба, причиненного физическим лицам.

Справка Finance.ua:

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с 26 мая стали действовать новые правила подачи заявок на разрушенную недвижимость. Заявку могут подавать физлица, юрлица, их наследники или правопреемники.



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