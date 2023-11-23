Компенсации за утраченное жилье: уже сформировали 772 сертификата — Finance.ua

Компенсации за утраченное жилье: уже сформировали 772 сертификата Сегодня 09:28 — Личные финансы

Компенсации за утраченное жилье: уже сформировали 772 сертификата

В настоящее время сформировано 772 компенсационных сертификата на общую сумму 1,575 млрд грн для людей, жилье которых уничтожено в результате боевых действий.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава политической партии «Слуга народа», заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Елена Шуляк сообщила в комментарии Укринформу.

«По состоянию на сегодняшний день, 22 ноября, сформировано уже 772 жилищных сертификата на общую сумму 1,575 млрд гривен. Общая площадь жилья, по которому сформированы сертификаты, составляет 58,1 тыс. квадратных метров. Стоит отметить, что 772 жилых сертификатов — это почти половина количества проработанных заявлений (1679)», — отметила она.

Шуляк подчеркнула, что в начале ноября правительство выделило первую сумму в размере 2,5 млрд грн на компенсационные сертификаты. «Но сам этап этого вида компенсаций — за уничтоженное жилье начался 1 августа, когда мы начали принимать соответствующие заявления», — добавила председатель Комитета ВР.

Она также уточнила, что средняя сумма одного сертификата составляет 2,11 млн грн. В то же время, по ее словам, в августе эта цифра была несколько ниже — в пределах 1,6 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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