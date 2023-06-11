Сколько украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны — Finance.ua
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Сколько украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны

Фондовый рынок
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Сколько украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны
Сколько украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны
После 24 февраля 2022 года по меньшей мере 21 ІТ-компания с украинскими корнями начала работу в Польше.
Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на DOU.eu.
В настоящее время в этих компаниях работают 870 специалистов в Польше и более 15 000 глобально.
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Среди крупнейших компаний — Plarium, Valtech, Forte Group, Dev.Pro.
Сколько украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны
Сколько украинских ІТ-компаний открыли офисы в Польше из-за войны
В аналитике не учтены компании, вышедшие на польский рынок до 24 февраля 2022 года.
После начала полномасштабного вторжения наличие офисов за границей стало залогом получения новых контрактов от заказчиков, для которых наличие R&D в стране, охваченной войной, является фактором риска. Поэтому 2022 год ознаменовался открытием большого количества ІТ-хабов украинских компаний в Европе. Польша по понятным причинам стала самой популярной локацией, ведь именно в этой стране проживает больше всего украинских беженцев.

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По материалам:
Ain.Ua
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