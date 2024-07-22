Сколько украинские спортсмены заработают за медали на Играх — Finance.ua
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Сколько украинские спортсмены заработают за медали на Играх

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Призеры грядущих Олимпийских игр в Париже от Украины не только навсегда войдут в историю отечественного спорта, но и заработают неплохие призовые.
Об этом сообщает «Радио Культура».
Размер гонораров для медалистов Олимпиады-2024 раскрыл президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. Денежное вознаграждение для украинских атлетов несколько изменилось по сравнению с предыдущими летними играми.
За «золото» спортсмены заработают те же 125 тысяч долларов. Впрочем, выросли выплаты за серебряную и бронзовую награды. За второе место на Олимпийских играх украинцы заработают 100 тысяч долларов, а третье — 80 тысяч «зеленых». На Олимпиаде в Токио призовые были на уровне 80 тысяч и 55 тысяч соответственно.
Размер призовых для украинских спортсменов за медали на Олимпиаде-2024:
  • «золото» — 125 тысяч долларов.
  • «серебро» — 100 тысяч.
  • «бронза» — 80 тысяч.

Что известно об Олимпийских играх-2024

В главных соревнованиях четырехлетия в целом примет участие 10,5 тысячи спортсменов. Они определят медалистов в 48 дисциплинах. Сборная Украины избрала лозунгом фразу The Will to Win («Воля к победе»).
В июне «Суспільне» анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» и т. д.) и канал «Суспільне Спорт».
Олимпийские игры начнутся 26 июля. Соревнования пройдут до 11 августа. Цвета Украины на Олимпиаде будут защищать 140 атлетов в 23 видах спорта.
По материалам:
Економічна Правда
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