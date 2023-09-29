Сколько Украине обходится содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры — Finance.ua

Сколько Украине обходится содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры Сегодня 10:14

Сколько Украине обходится содержание заключенного: в Минюсте озвучили цифры, www.pravda.com.ua

Расходы на содержание заключенного в Украине обходятся в несколько десятков гривен в сутки. В то же время расходы на систему намного больше.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

«Расходы на одного заключенного мизерные, это буквально несколько десятков гривен в день. Если же речь идет обо всех расходах на систему — это включает коммунальные платежи, электричество, канализацию, административные расходы. Общие бюджеты мы говорим о миллиардах гривен, конкретные расходы — в зависимости от методологии», — заявил министр.

Содержание российских военнопленных

В марте заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказывала о том, что на содержание одного военнопленного террориста Украина тратит около 10 000 грн ежемесячно. Речь идет о расходах на:

одежду;

медицинское обеспечение;

еду;

коммунальные услуги;

обустройство места содержания;

персонал;

охрану.

В то же время содержание заключенного в СИЗО обходится не намного больше — около 11 000 грн в месяц.

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