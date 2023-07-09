Сколько украинцев уехало, а сколько вернулось (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев уехало, а сколько вернулось (инфографика)
8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом пишет Ukrainian Institute for the Future.
По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек.
Работают только 9,1−9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6−7 млн человек.
Они и есть упряжка, которая везет на себе других — 22−23 млн человек,
в т. ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т. д.
Коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2.
Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих. Именно поэтому вопрос демографии должен быть озвучен Президентом Украины как приоритетный на сегодняшний день и требующий неотложных мер.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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