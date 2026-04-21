Евросоюз на грани экономического раскола из-за вопросов сотрудничества с Китаем — Politico Сегодня 07:27 — Мир

Европейский Союз все больше расходится в подходах к Китаю и эти противоречия уже угрожают общей экономической стратегии блока. Несмотря на попытки Еврокомиссии выработать более жесткую линию в отношении Пекина, страны-члены все чаще выбирают собственные интересы, открывая двери китайским инвестициям.

Об этом пишет Politico.

Политический раскол

Новый виток напряжения стал особенно заметен на фоне визита премьера Испании Педро Санчеса в Пекин, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Для Мадрида это возможность привлечь инвестиции, но для Брюсселя — еще один сигнал, что единство ЕС в отношениях с Китаем трещит по швам.

Ситуация усугубляется тем, что Европа одновременно пытается защитить собственную промышленность и сохранить доступ к одному из крупнейших рынков мира. Китай с ВВП свыше $20 трлн остается критически важным партнером, но в то же время все более агрессивным конкурентом.

10 тысяч увольнений ежемесячно

Особенно болезненно это испытывают европейские производители. По словам аналитиков, из-за наплыва более дешевых китайских товаров ЕС ежемесячно теряет до 10 тысяч рабочих мест в промышленности. Более всего страдают автомобильная, машиностроительная и химическая отрасли.

Проблему усугубляет политика США: после торговых ограничений, введенных администрацией Трампа, китайские товары массово перенаправляются именно на европейский рынок. В результате торговый дефицит ЕС с Китаем превысил 350 млрд евро и продолжает расти.

На этом фоне Урсула фон дер Ляен все более открыто говорит о необходимости более жестких мер. В Брюсселе разрабатываются новые инструменты — от ограничений для китайских технологических компаний до масштабного плана восстановления промышленности, который должен уменьшить зависимость от внешних игроков.

Однако единого фронта нет. Франция выступает за более решительные шаги, в то время как Испания и Венгрия активно привлекают китайский капитал. К примеру, Китай уже инвестирует миллиарды евро в европейское производство батарей и автомобилей, открывая новые заводы.

Слишком жесткая позиция может дорого стоить

Даже политические изменения не меняют этот курс. После смены власти в Будапеште новый лидер Петер Мадяр заявил, что Китай остается «одним из важнейших партнеров» страны.

В то же время у ЕС уже есть опыт жесткого ответа со стороны Пекина. Когда европейские страны вводили таможенные пошлины на китайские электромобили, Китай ответил ограничениями на европейские товары. Литва же вообще столкнулась с фактическим экономическим бойкотом после дипломатического конфликта с КНР.

Эти примеры лишь усугубляют страхи среди европейских столиц: слишком жесткая позиция может дорого стоить. Именно поэтому многие правительства выбирают баланс или даже сотрудничество вместо конфронтации.

Роль США тоже изменилась. Из-за непредсказуемой политики Вашингтона Китай все чаще позиционирует себя как более стабильного партнера для Европы. Опросы показывают: европейцы уже чаще воспринимают США как угрозу, чем Китай.

В итоге ЕС оказался между двумя силами: экономической привлекательностью Китая и необходимостью защищать собственную промышленность. И пока Брюссель пытается найти общую стратегию, некоторые страны уже играют в собственную игру.

Как признают сами европейские чиновники, проблема в том, что Евросоюз — это 27 государств, а не единая страна. И именно это разнообразие сейчас становится главным препятствием для формирования общей политики в отношении Китая.

