Сколько украинцев сдают на «права» с первой попытки — Finance.ua

Сколько украинцев сдают на «права» с первой попытки Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

Сколько украинцев сдают на «права» с первой попытки

С начала 2025 года в Украине было проведено около 73 тысяч теоретических экзаменов. Из них более 20 тысяч — сданы по результатам самоподготовки и 52 тысячи экзаменов — после обучения в автошколе.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Павел Сорока.

«По данным статистики можно проследить, что будущие водители, к сожалению, не в достаточной степени усваивают учебный материал теоретической части подготовки. Средний процент успешной сдачи теоретического экзамена с первого раза составляет около 21%» , — рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД.

Поэтому важно, чтобы кандидаты в водители качественно проходили подготовку и сдавали экзамены в сервисных центрах МВД.

Чаще всего при сдаче теоретического экзамена граждане допускают типичные ошибки. Павел Сорока рассказал, что среди самых распространенных — проезд нерегулируемого перекрестка и перекрестка с круговым движением, а также связанные с применением требований дорожной разметки и с движением транспортных средств по жестам регулировщика.

Теоретические знания ПДД — это основа, на которой базируется практическая подготовка водителя. Поэтому каждый желающий сесть за руль должен уметь применять их на практике. Для этого кандидат в водители проходит практическую подготовку в автошколе и сдает внутренний практический экзамен. Далее обращается в сервисный центр МВД и сдает практический экзамен.

По словам Павла Сороки, с начала 2025 года в сервисных центрах МВД было проведено около 93 тысяч практических экзаменов. Из них с первого раза успешно сдали экзамен около 16%.

Заместитель начальника Главного сервисного центра МВД обратил внимание, что за экзаменацией осуществляется усиленный контроль: «В теоретических классах оборудованы видеокамеры с аудиозаписью, фиксирующие звук.

Также видеокамерами оборудованы автомобили сервисных центров МВД, на которых сдаются практические экзамены. То есть кандидаты в водители во время сдачи экзаменов могут рассчитывать только на свои знания".

Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.